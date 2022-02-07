Не зачисляют деньги и просто отключаются: украинцы активно жалуются в ПриватБанк на терминалы

Украинцы в последнее время стали жаловаться в ПриватБанк на работу терминалов, которые, по их словам, при пополнении счета просто выключаются. Деньги на карту после этого не зачисляются. Клиенты теряют сотни и тысячи гривен.

"Все как всегда, пополнял карту "универсальная" в терминале самообслуживания. Внес 2000 грн, после этого, нажав кнопку оплатить, терминал выключился и деньги так и не были зачислены. После чего, обратившись в отделение, мне сказали, что ВООБЩЕ не видят мою карту в списке карт и сказали обратиться на гарачую линию", – пишет пользователь "Novokhatskyi" на сайте Минфин 7 февраля.

По его словам, на гарячей линии сказали написать в чат онлайн, а уже оттуда направили в отделение банка. ПриватБанк сообщил, что идентифицировать клиента по оставленным в заявке данным не удалось.

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Но это не единственная подобная жалоба. Пользователь "YaninaBorynets" пишет, что 4 февраля терминал самообслуживания после внесения купюры 500 грн выбил ошибку, что временно не принимает наличные деньги и отключился.

"После обращения в отделение банка мне перезвонил оператор, принявший заявку на рассмотрение, но средства не были возвращены, так как пришел ответ о том, что технических сбоев обнаружено не было! Больше до операторов дозвониться не смогла", – пишет клиентка. В ПриватБанке сообщили, что вопрос уже рассматривается специалистами.

Ранее сообщалось, что у аферистов есть несколько схем для наживы через терминалы. Кстати, злоумышленники научились обманывать не только украинцев, но и сами устройства для пополнения счетов. Как действуют мошенники и какие есть способы защиты – читайте в материале OBOZREVATEL.

Также ранее выяснили, как правильно пользоваться банкоматом и что делать, если аппарат не выдал деньги.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, клиент ПриватБанка обнаружил, что на его карту оформили кредит в размере 80 тыс. грн. Неизвестные использовали весь кредитный лимит, при этом никакие оповещения об этом банк не присылал. Теперь же в финансовом учреждении отмечают: возместить деньги не могут.