Министр финансов: не стоит рассчитывать на пенсии, если у вас нет накоплений в НПФ

Украинцам без вложений в накопительный пенсионный фонд (НПФ) "не стоит рассчитывать" только на бюджетную пенсию, заявил министр финансов Сергей Марченко. В то же время он подчеркнул, что в процессе перехода на другую пенсионную систему важна этапность и не допустима спешка.

Соответствующие заявления о реформе глава Министерства финансов сделал в интервью "Интерфакс-Украина". Марченко назвал неприемлемым, если средства из бюджета "сразу пойдут и раздадут" в негосударственные накопительные фонды.

Он пояснил: более целесообразно сперва привлечь к реформе накопительный институт под руководством государства (пенсионный фонд или управляющую госкомпанию).

"Если у вас нет накоплений в НПФ, рассчитывать на пенсию вообще не стоит. Темпы старения населения такие, что количество работающих постоянно сокращается, а количество пенсионеров – растет.

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Мне, сорокалетнему, на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит. Тогда два варианта – или я сам ищу возможности и откладываю через НПФ, или создаются условия таких накоплений для всех граждан. Это повлечет фискальные потери бюджета, и это все должны понимать", – сказал министр.

Он добавил, что солидарная пенсия должна быть вместе с накопительной.

Что касается предложений Минфина, то ведомство считает, что нужно создать отдельную прямую бюджетную программу. Марченко для наглядности назвал ее "Вклад государства в накопительную пенсионную систему".

"Условно, если ты дал 1% или 1,5% [в НПФ], государство дает столько же. Для молодежи сделать с коэффициентом, поощрить – если ты дополнительно вложил средства в накопительный пенсионный фонд, государство добавит", – рассказал министр.

Он считает, что такая система должна создавать условия, чтобы граждане заинтересовались своим пенсионным будущим.

"Это не касается тех, кто станет пенсионером через пять лет. Других вариантов обеспечить нынешнем активному населению пенсию нет", – сказал Марченко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский призвал главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию поспособствовать, чтобы наработки комитета по социальной политике скорее появились на рассмотрении парламентариев. В частности, речь шла о пенсионной реформе, которая предусматривает систему обязательных накопительных пенсий.