"Не надо! Хватило": в т.н. "ДНР" просят "власть" не повышать пенсии

Жители временно неподконтрольных территорий Донецкой области "просят" местные "власти "ДНР" не повышать им пенсии. Украинцы в т.н. "республиках" уверены, что это приведет к скачку цен.

Об этом сообщает издание Donpress. Так они отреагировали на слова "главы" ОРДО Дениса Пушилина, который заявил, что с 1 июля 2021 пенсии в ОРДО якобы увеличатся на 17%. Минимальная пенсия, таким образом, составит 6571 рублей (2,3 тыс. грн).

Дончане просят пенсии не повышать, потому что вместе с этим в ОРДО резко вырастают цены, и в итоге повышение просто не заметно. "Не надо! Прошлого повышения хватило! Цены поднялись на все!" – жалуются дончане.

"И бутылка масла растительного будет стоить 200 руб. Остановитесь!" – добавил другой автор. По их словам, цены растут и без повышения выплат, и им хватает "сюрпризов".

"И еще поднимутся, вне зависимости от повышений. Каждый день сюрпризы на ценниках", – возмущены местные жители. По их словам, объявления о повышении зарплат и пенсий в ОРДО уже давно вызывают у людей "только страх".

"Только страх наводят эти „повышения", на продукты цены быстрей и больше повысятся, чем пенсии, а у многих работяг не повышается зарплата вообще!" – отмечают комментаторы.

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в Украине в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.