"Не треба! Вистачило": в т.зв. "ДНР" просять "владу" не підвищувати пенсії

Жителі тимчасово не підконтрольних територій Донецької області "просять" місцеву "владу "ДНР" не підвищувати їм пенсії. Українці в т.зв. "республіках" упевнені, що це призведе до стрибка цін.

Про це повідомляє видання Donpress. Так вони відреагували на слова "голови" ОРДО Дениса Пушилін, який заявив, що з 1 липня 2021-го пенсії в ОРДО нібито збільшаться на 17%. Отож мінімальна пенсія становитиме 6571 руб. (2,3 тис. грн).

Донеччани просять пенсії не підвищувати, тому що разом із цим в ОРДО різко зростають ціни, і в підсумку підвищення просто не помітно. "Не треба! Минулого підвищення вистачило! Ціни піднялися на все!" – скаржаться донеччани.

"І пляшка олії коштуватиме 200 руб. Зупиніться!" – додав інший автор. За їхніми словами, ціни ростуть і без підвищення виплат, і їм вистачає "сюрпризів".

"І ще піднімуться, незалежно від підвищень. Кожен день сюрпризи на цінниках", – обурені місцеві жителі. За їхніми словами, оголошення про підвищення зарплат і пенсій в ОРДО вже давно викликають у людей "тільки страх".

"Тільки страх наводять ці "підвищення", на продукти ціни швидше і більше підвищаться, ніж пенсії, а у багатьох роботяг не підвищується зарплата взагалі!" – зазначають коментатори.

Додамо, як уже писав OBOZREVATEL, підвищення пенсій в Україні у березні повинно становити близько 11%. Наприклад, за пенсії в 3,5 тис. грн розмір надбавки може становити близько 385 грн. Під час перенесення рішення з березня, наприклад, на грудень українці втратять 3,4 тис. грн.

Раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, якою буде пенсійна реформа від Кабміну й чому ситуація з виплатою пенсій в Україні загострюватиметься щорічно.