НБУ введет в обращение новую гривню: монету изготовили из золота

НБУ с 17 мая введет в обращение новую гривню – монету соответствующим номиналом "Владимир Великий". Она изготовлена из золота 999,9 пробы.

Отчеканена эта золотая памятная монета была в 2010 году тиражом 500 штук. Расплатиться ее в магазинах не получится, новая гривня пополнит коллекции нумизматов, говорится на официальном сайте Нацбанка.

На аверсе памятной монеты "1 Гривня" вверху – малый Государственный Герб Украины, под которым надписи: Украина/Национальный банк номинал 1 (по центру), обозначение металла, его пробы, массы монеты в чистоте Au 999,9/15,55 (слева от номинала).

"Учитывая вероятность повышенного спроса на памятную монету "1 Гривна", Национальный банк планирует начать ее реализацию на электронных аукционах. Это позволит на прозрачных и конкурентных началах удовлетворить спрос клиентов, в том числе банков, нумизматов и их объединений, других юридических и физических лиц", – говорится в сообщении.

Первый электронный аукцион по продаже памятной монеты Украины "1 Гривна" состоится в день ее введения в оборот – 17 мая 2021 года. Его планируется провести на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине за некоторые монеты в номиналом 25 копеек готовы заплатить в 40 раз больше номинала – от 1000 грн. Особая монета может оказаться в кошельке или копилке любого.