НБУ уже готовит новый дизайн монет в 1 и 2 грн: как поменяют

Национальный банк Украины уже готовит новый дизайн монет номиналом в 1 и 2 гривни. Обновленные варианты должны быть более разборчивыми для слепых и украинцев с плохим зрением.

Об этом заявил замглавы НБУ Алексей Шабан, передает "Укринформ". "Мы услышали жалобы украинцев на качество монет 1 и 2 гривни и сейчас работаем над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для слабовидящих и пожилых", – сказал Шабан.

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Кроме этого, представитель регулятора добавил, что менять количество монет и банкнот не будут. Ранее в Украине провели реформу, в результате которой пересмотрели монетный ряд. Это сделали для того, чтобы сэкономить на изготовлении монет.

Кроме того, бумажные купюры в 1 и 2 гривни заменили на монеты. А вскоре их поменяют на новые. Логика такого решения простая. Во-первых, монета служит в среднем 20 лет, а купюра – всего два-три года.

Во-вторых, не нужно будет тратить деньги на выпуск монет и купюр большого количества номиналов. Но так как с каждым годом копеек на руках будет становиться меньше, Национальный банк принял решение округлять суммы в чеках.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине за некоторые монеты номиналом 25 копеек готовы заплатить в 40 раз больше номинала – от 1000 грн. Особая монета может оказаться в кошельке или копилке любого.