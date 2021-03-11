Достойных зарплат и пенсий не будет: украинцы подставляются под удар, пытаясь обмануть государство

В Украине за 2020-й год количество лиц, которые трудоустроены официально, сократилось почти на 170 тысяч. При этом вакансий на крупных кадровых порталах меньше не стало. Бизнес постепенно уходит в тень, зарплаты платят в конвертах: экономят на налогах, при этом воруя у пенсионеров, медиков и армии.

Больше всего страдают те украинцы, которые согласились на нелегальную работу: они рискуют потерять часть (или всю) будущую пенсию, остаться без отпусков, больничных. Кроме того, из-за теневого заработка у работодателя возникает больше соблазнов для незаконных действий – необоснованных увольнений и штрафов.

С белой зарплатой, перечисляемой на карту, оштрафовать сотрудника практически невозможно (только если он сам снимет деньги и отдаст их), а после незаконного увольнения можно через суд получить компенсацию от работодателя в полном размере недополученного дохода.

О том, как поменялась занятость в Украине и к чему приводит уход в тень, читайте в материале OBOZREVATEL.

в Украине стремительно сокращается количество официально работающих. В январе 2020-го официально работали 7,47 млн украинцев, а уже в декабре – 7,3 млн. Только согласно данным Госстата, работы лишились 169 тыс. человек.

Больше всего потеряла промышленность – 67 тыс. сотрудников. Сфера здравоохранения, даже несмотря на разгар эпидемии коронавируса, сократилась на 32,5 тыс. Единственные отрасли, которые выросли за последний год, – сельское хозяйство, строительство и госуправление.

Где работают украинцы:

Количество работающих – 7,3 млн (-169 тыс.)

Промышленность – 1,77 млн (-67 тыс.)

Образование – 1,33 млн (-11 тыс.)

Здравоохранение и предоставление социальной помощи – 821,6 тыс. (-36,4 тыс.)

из них здравоохранение – 735,1 тыс. (-35,2 тыс.)

Оптовая и розничная торговля; ремонт транспорта – 788,3 тыс. (-21,7 тыс.)

Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 619,8 тыс. (-15,3 тыс.)

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 425,1 тыс. (+2,5 тыс.)

Сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство – 405,6 тыс. (+22,5 тыс.)

из них сельское хозяйство – 354,5 (+23,2 тыс.)

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 199,4 тыс. (-7,5 тыс.)

Строительство – 198,1 тыс. (+3,6 тыс.)

Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания – 173,4 тыс. (-8,9 тыс.)

Финансовая и страховая деятельность – 171,3 тыс. (-0,7 тыс.)

Искусство, спорт, развлечения и отдых – 137,1 тыс. (-1,3 тыс.)

IT – 101,8 тыс. (-10,4 тыс.)

Временное размещение и организация питания – 66,4 тыс. (-12,6 тыс.)

Операции с недвижимым имуществом – 71,8 тыс. (-4,2 тыс.)

Предоставление других видов услуг – 23,8 тыс. (-1,4 тыс.)

На сферу строительства из бюджета Украины выделили рекордные свыше 100 млрд грн, но в итоге прибавилось всего лишь 3,6 тыс. рабочих мест. Для сравнения, в сельском хозяйстве за это же время их появилось более 22 тыс.

Сотрудники, которые потеряли работу за прошлый год, могли бы полностью заселить небольшой город, например, Мелитополь в Запорожской области. Правда, далеко не факт, что все 169 тыс. реально не нашли нового источника заработка. К примеру, согласно статистике крупного кадрового портала, количество вакансий с января 2020-го по январь 2021-го выросло с 37 до почти 42 тыс. Количество безработных при этом, согласно официальным данным, увеличилось на 94,4 тыс. человек. Это связано с особенностями расчета количества безработных.

По данным Госстата, в Украине неофициально работают 3,3 млн украинцев:

2 млн мужчин;

1,3 млн женщин.

Если бы все эти украинцы работали официально и получали хотя бы по 10 тыс. грн, бюджеты разных уровней ежемесячно получали бы 11,2 млрд грн. За год это 134, 4 млрд грн.

По словам главы Государственной налоговой службы Украины Алексея Любченко, на зарплаты в конвертах ежегодно уходит около 12 млрд долларов. Если вывести доходы в легальную плоскость, вопрос низких пенсий, мизерных зарплат бюджетников можно будет считать решенным.

Минимальные зарплаты официально получают около 40% украинцев. На самом же деле на такие деньги живет только часть бюджетников, а в частном секторе найти работника на 6 тыс. грн практически невозможно. Согласно кадровым порталам, средняя зарплата составляет около 12 тыс.

Возможный выход из ситуации – значительное повышение минималки. Тогда работодатели будут вынуждены платить справедливые зарплаты и выводить доходы из тени. А чтобы такой шаг не привел к еще большему уходу в тень, нужно вводить жесткие проверки и штрафовать нарушителей.

"Нужны радикальные действия в отношении теневиков. Это должны быть жесточайшие действия. Мы до коронавируса потеряли 500 тысяч плательщиков ЕСВ. С коронавирусом это уже миллион. На миллион меньше плательщиков. Они ушли в тень, как только отменили штрафы", – рассказывает OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева.

Если прошлые правительства, пусть и не так успешно, как того хотелось бы, хотя бы вели разговор о детенизации и разрабатывали стратегии, то премьер Денис Шмыгаль пока очень неохотно говорит о теневиках. В 2020-м он пообещал создать 500 тыс. рабочих мест, а позже посчитал своей заслугой трудоустройство граждан центрами занятости.

Пока украинцы безнаказанно уходят в тень, дефицит Пенсионного фонда растет как на дрожжах, нет денег на достойные зарплаты бюджетникам: медикам, военным, учителям. А в это же время министр соцполитики Марина Лазебная презентует идею, как в несколько раз повысить пенсии: обязать всех работающих копить самостоятельно – отдавать часть с официальной зарплаты на специальный счет. Сколько можно будет накопить в стране, где львиная доля работающих получает зарплаты в конвертах, а официальная статистика фиксирует армию нелегальных работников, вопрос риторический.

Каждый украинец берет свою долю ответственности, когда соглашается работать неофициально (или получать часть зарплаты в конверте). Работодатель экономит на налогах, в то время как сотрудник лишается достойной пенсии, возможности получить больничный, соизмеримый с доходом, компенсацию неиспользованного отпуска при увольнении. Кроме того, если зарплату платят "по белому" на карту, у работодателя меньше соблазнов нарушать трудовой кодекс и, например, штрафовать за какие-либо нарушения.