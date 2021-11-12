Налоговая требует у украинцев миллионы за ипотеки – юристы посоветовали судиться

Юристы сообщают, что налоговики требуют у тысяч украинцев уплатить огромные суммы за прощенные ипочтечные долги. Претензии получают люди, взявшие долларовые кредиты на ипотеку до финансового кризиса 2008-2009 годов и не сумевшие погасить их до 2014-го. Впрочем, суды в основном принимают сторону граждан.

По данным старшего партнера АК "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, фискалы массово рассылают требования об уплате налогов с прощенных долгов, сообщает UBR.ua. Речь идет об огромных суммах – налоговики требуют уплатить по 200-300 тыс. грн, а иногда и по 1-2 млн грн.

После того, как в 2014 году доллар "подскочил" втрое, стоимость ипотеки для многих украинцев стала неподъемной. Ведь таким образом она существенно подорожала.

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"К примеру, кто-то до 2008 года взял кредит в 100 тыс. долларов, когда он был условно по 5 грн. В национальной валюте сумма долга составляла около 500 тыс. грн. После обвала же гривны она превратилась в заоблачные 2,4 миллиона", – объясняет налоговый консультант Киевского центра поддержки развития бизнеса Александра Томашевская.

По ее словам, банки тогда пошли людям на встречу. Они обязывали их выплатить определенную сумму долга – а остальную прощали.

Налоговики же рассматривают прощенный долг в качестве дополнительного блага. И требуют уплатить с него налог.

"Банк, получив пускай 1,4 млн грн – а это намного больше изначальных 500 тыс. грн – соглашался "простить" остальной долг. Этот 1 млн грн называется "дополнительное благо", о котором банк обязан сообщать в фискальную службу. Налоговики же, видя в своей отчетности такой "подарок", выдвигали требование уплатить налоги – 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора", – поясняет Томашевская.

По словам юристов, практика вынесения налоговых уведомлений-решений с целью доначисления налога на дополнительное благо достаточно распространенная. Однако когда дело доходит до суда, тот в большинстве случаев принимает сторону налогоплательщика.

"На сегодняшний день все эти требования налоговой – неправомерны. И их можно оспорить в суде", – подчеркнул Ростислав Кравец.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за время карантина многие физлица-предприниматели (ФОП) получили уведомления о штрафах из-за просрачивания налоговой уплаты. Насчитаны они по разным налогам: единому налогу, ЕСВ и пр. Однако по закону этого случится не должно было, ведь просрочка во время карантина не наказывается.

Дело в т.н. "непримененной штрафной санкции", которую налоговики начали применять к "ФОПам" . "Если вы не уплатили вовремя налог во время карантина, штрафы не начислялись, а сейчас их решили показать", – отмечают аналитики.

Впрочем, штрафы за просрочку в карантин налоговики должны списать. К этому их обязывает Налоговый кодекс.