Налоги для украинцев повысят, чтобы собрать деньги на "вторую" пенсию: нардеп раскрыла детали

В Украине с 22 до 24% увеличат единый соцвзнос (ЕСВ) и с 18 до 20% налог на доходы физлиц (НДФЛ). Собранные деньги будут откладывать на специальном счету, с которого при достижении пенсионного возраста можно будет получать вторую пенсию.

Об этом изданию Лига рассказала глава комитета по вопросам соцполитики и защите прав ветеранов Галина Третьякова. Нардеп отметила, что это было одно из компромиссных решений, достигнутых вместе с Министерством социальной политики. Также, по ее словам, Комитет Рады по вопросам социальной политики и защите прав ветеранов уже получил от Минсоцполитики обновленный текст соответствующего законопроекта (2683-д).

Перед формированием окончательного текста законопроекта, профильный комитет ожидает заключение Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Национального банка.

Третьякова добавила, что пока известно, что система будет работать через центральный администратор – специально созданный государственный орган, который будет администрировать накопительные счета украинцев. Нардеп сообщила, что до 15 января ожидает от главы НКЦБФР Тимура Хромаева измененный текст, регулирующий деятельность центрального администратора.

"У нас есть договоренность с главой НБУ Кириллом Шевченко, что ко второму уровню накопительных пенсий допустят банки и банковские депозиты и, вероятно, страховые компании", – рассказала Третьякова.

Она предполагает, что к концу февраля законопроект, регулирующий накопительные пенсии, будет доработан и внесен в повестку дня Верховной Рады к голосованию в первом чтении. "До окончания пятой сессии законопроект примут в целом. Шансы есть", – сказала Третьякова.

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.