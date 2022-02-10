"Налог на зарплату" в Украине могут снизить почти вдвое: какое условие

В Украине могут снизить размер налога на доходы физлиц (НДФЛ). Условие для этого – детенизация зарплат. В текущее время у власти есть две концепции этого. Одна из них предполагает отмену военного сбора и объединения единого социального взноса (ЕСВ) с НДФЛ. А вторая – уменьшение ставки НДФЛ до 10% (с текущих 18-ти).

Об этом рассказал НВ глава парламентского комитета по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев. Он отметил: невозможно снизить ставку налога вдвое, до 10%, и оставить лазейку в 5% для "зарплатных" физлиц-предпринимателей ("ФОПов).

"Если общество готово платить 10%, но вообще откажется от уклонения: от зарплат в конвертах, от схем с зарплатными "ФОПами", мы будем это делать. Если его нет, будем находиться в нынешней средневековой парадигме и выводить зарплаты из тени другими методами", – отметил народный депутат.

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Украинцы будут по-новому платить налоги с зарплат – что и как планируют изменить

Это не единственное изменение, которое предусматривает возможная налоговая реформа. Так, Гетманцев в интервью OBOZREVATEL уже рассказывал, что украинцы будут по-новому платить налоги с зарплат, а оформиться "ФОПом" вместо заключения трудового договора не удастся. Работа над реформой уже ведется.

Предполагается, что главных изменений будет несколько. В частности:

налоговая нагрузка на зарплаты будет снижена с 37% до 30% эффективной ставки на зарплату (далее планируется ежегодно снижать на 1 процентный пункт – до установления ее на уровне 25%);

оформлять сотрудников "ФОПами" будет запрещено;

будет введено семейное декларирование;

появится возможность без регистрации заниматься дополнительным заработком с уплатой 5% налога.

Впрочем, по мнению старшей научной сотрудницы Института демографии и социсследований им. Птухи при Национальной академии наук Лидии Ткаченко, это приведет к повторению ситуации 2016 года. В частности:

поступления обвалятся;

без контроля и обязательства платить налоги ничего не изменить.

Она считает, что работодатели просто оставят сэкономленные средства в своих карманах. А единственный путь для того, чтобы вывести зарплаты из тени, – это создать условия, при которых работодатели знают, что в любом случае будут вынуждены выполнять свои обязательства. Без контроля достичь этого невозможно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине могут обложить налогом 14 видов профессиональной деятельности, которыми украинцы часто занимаются в качестве подработки. Соответствующие изменения внесены в проект налоговой реформы. В частности, обложить налогом могут таксистов, нянь, астрологов и пр.