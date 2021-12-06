Накопить на квартиру за несколько лет: как заработать на депозите

Украинцы до сих пор копят деньги "под матрасом" в долларах. Но из-за укрепления гривни и роста цен сбережения обесцениваются даже в валюте. Самый надежный способ приумножить свой капитал – воспользоваться банковским депозитом. С его помощью накопить на первый взнос на жилье или машину можно за считанные годы.

О том, как правильно выбрать депозит и сколько можно на нем заработать, читайте в спецпроекте OBOZREVATEL.

Перед тем, как начать откладывать деньги, нужно проанализировать свои расходы и научиться планировать бюджет. Детальнее об этом мы рассказывали здесь.

Главное:

в течение месяца записывайте все свои расходы , даже незначительные;

через месяц подумайте над тем, какие расходы можно сократить ;

разделите свой бюджет на три части : обязательные расходы (в том числе еда и все платежи), желательные (развлечения) и сбережения (то, что будете откладывать на депозит);

рекомендуемый минимальный размер сбережений должен составлять от 10% и выше ;

если доходов хватает исключительно на обязательные расходы, подумайте о дополнительном заработке.

По статистике, в Киеве семья с двумя средними зарплатами зарабатывает около 34 тыс. гривен. Предположим, что ваша цель – накопить $10 тыс., или 260 тыс. гривен. Этой суммы может хватить на первоначальный взнос за жилье или покупку автомобиля.

Если перейти к правильному планированию и разумной трате средств, ежемесячно можно откладывать 10 тыс. грн. Кстати, с помощью банка есть возможность зарабатывать даже на своей зарплате (об этом расскажем дальше).

Если с каждой зарплаты покупать доллары, в результате из-за колебания курса вы можете потерять часть сбережений. Также нет смысла копить "под матрасом" в гривне – часть денег "съест" инфляция. Надежный и простой способ – отнести деньги в банк. Открывать депозит можно сразу же, как вы приняли решение начать копить.

В целом все банковские депозиты делятся на два вида: те, с которых в любой момент можно забрать деньги, и с возможностью забрать деньги только после окончания договора. В первом случае депозитная ставка будет намного ниже, но и этот депозит может быть полезным.

Также бывают депозиты, которые можно пополнять ежемесячно, и депозиты без возможности пополнения.

Для примера рассмотрим депозиты, которые предлагает один из крупнейших банков – ПУМБ. Также расскажем, как лучше их использовать.

1) "Свободный". Если открыть депозит на 6 месяцев (чтобы затем его автоматически продлевать) под 6% годовых в гривне и ежемесячно заработанными процентами пополнять этот же депозит, то 263,5 тыс. грн можно накопить через 24 месяца. То есть откладывая по 10 тыс. грн, накопить на первый взнос на квартиру или машину можно через два года. Проценты в этом случае составят 12 280 грн.

Особенность такого предложения: этот депозит можно пополнять и снимать с него средства в любой момент без потери ранее начисленных процентов. Выплата процентов по депозиту "Свободный" осуществляется банком ежемесячно на ваш карточный счет.

Для длительного накопления это не лучший вариант, так как доходность по такому депозиту – наименьшая среди других депозитных продуктов банка. А вот если каждую свою зарплату сразу класть на депозит "Свободный", а затем постепенно снимать часть средств на повседневные траты, то ежедневно можно получать небольшой доход на остаток сбережений на таком депозите.

2) "Накопительный". Этот вариант идеально подходит для того, чтобы быстро собрать деньги на крупную покупку. Такой депозит предполагает возможность пополнения без ограничений по сумме, а также ежемесячную капитализацию (присоединение к сумме депозита) процентов. При этом такой вклад нельзя забрать досрочно. Его можно открыть на 3 либо 6 месяцев с доходностью до 8,5% годовых в гривне, а потом, при необходимости, автоматически продлить. Уже за 23 месяца удастся собрать почти 261 тыс. грн.

Проценты составят 16 182 грн. Такой расчет предполагает, что вы ежемесячно пополняете свой депозит на 10 тыс. грн плюс выплаченные по открытому депозиту проценты.

3) "Доходный". Минус такого депозита – его нельзя ежемесячно пополнять и забрать досрочно. Но при этом доходность по нему максимальная среди других продуктов банка и составляет до 10% годовых в гривне. Его стоит использовать, если у вас уже есть определенная весомая сумма сбережений. Тогда их нужно положить на "Доходный", а продолжать собирать с помощью "Накопительного".

Дисциплинирует. Депозит помогает выработать привычку ежемесячно откладывать деньги. Вы можете создать ежемесячный платеж и автоматически после зарплаты переводить 10 тыс. грн на свой вклад.

Не дает возможность поддаться искушению и потратить накопленное. Депозиты, которые стоит использовать для длительных накоплений, не дают возможность досрочно снять деньги. Если вклад открыли, например, на 12 месяцев, то и деньги можно будет забрать только через год.

Зарабатывает. Деньги, которые вы отдаете банку, "работают" на вас и приносят прибыль. Эта прибыль позволяет не только компенсировать рост цен, но и приумножить сбережения.

Защищает от краж. Отдав деньги в банк, вы защищены от воров. Банк в любом случае вернет вам вложенные средства с процентами.

Также стоит ответственно подойти к выбору банка. Здесь поможет сайт НБУ, на котором можно найти финансовую отчетность интересующих вас банков. Также стоит ознакомиться с отзывами на специализированных форумах, изучить соцсети учреждения, информацию о его общественной деятельности.

ПУМБ, например, работает на рынке уже 30 лет и является крупнейшим банком с частным украинским капиталом в Украине. Первые 9 месяцев 2021 года он закончил с чистой прибылью 3,02 млрд грн и по этому показателю вошел в топ-4 банков среди 71 действующего в стране.

Также, по данным НБУ, за период январь-июль 2021 года ПУМБ стал лидером по объему прироста срочных депозитов физических лиц в гривне, а по состоянию на 1 октября 2021 года ПУМБ вошел в топ-5 банков по общему размеру депозитного портфеля физических лиц.

ПУМБ – постоянный участник и агент Фонда гарантирования вкладов физлиц. Все это подтверждает надежность банка и означает, что в любом случае вы получите свои средства в срок и с оговоренным уровнем доходности.

Кстати, в честь своего дня рождения ПУМБ дал старт продажам еще одного акционного депозита – "Юбилейный". Ставки по нему выше: от 9 до 11% годовых в гривне, зависимо от срока размещения вклада. Депозит предполагает возможность пополнения без ограничений по сумме в течении всего срока действия договора. Более того, если до 19 декабря открыть вклад как минимум на 10 тыс. грн, то в подарок можно получить 30 тыс. Подробнее об этом читайте здесь.