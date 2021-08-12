Как покупать больше и тратить меньше: эксперимент OBOZREVATEL

По просьбе банка ПУМБ два журналиста издания OBOZREVATEL в течение целого месяца следили за своими расходами, пытались навести порядок в личных финансах, испытывали на себе популярные лайфхаки и пробовали спланировать бюджет заранее. Что из этого получилось, какие методы действительно работают, а о каких можно забыть, читайте в нашем материале.

журналистка отдела эксклюзивов, политический корреспондент

Говорю честно: я из тех, кто может потратить последние деньги на подсвечник, которым никогда в жизни не воспользуюсь, а потом экономить на маршрутке. На следующий день после зарплаты коллеги, подшучивая, спрашивают у меня: ну, показывай, что ты опять накупила? В последний раз я потратила кучу денег на бомбочки для ванной, почти тысячу гривен, а еще взяла целый пакет дурацких полотенец на кухню с мультяшными героями. Сейчас бы я такое не купила!

Когда узнала о спецпроекте, для которого мы с коллегой будем пытаться тратить правильно, поняла: вот он, мой шанс наконец навести порядок в кошельке. Главное, не воспринимать разумные расходы как экономию. Экономить ненавижу, поэтому идея просто разобраться, на что я трачу и что можно было бы изменить к лучшему, меня полностью устроила.

Самым сложным внезапно стал первый шаг – планирование. Что я сделала? Я взяла выписку по карте и посмотрела, на что трачу деньги. Снятие налички – 15%, развлечения – 28%, платежи – 12%, покупки в магазинах – 25%, продукты – 20%. Еще несколько тысяч гривен у меня были наличкой, я потратила их в основном на такси и оплату курсов.

Заметила сразу две проблемы. Первая: где-то 40% зарплаты я трачу в первую неделю, а потом за последующие два почти полностью расходую остальные 60%. Чтобы протянуть еще неделю, трачу гонорары за работу на выходных, дополнительный доход. А иногда приходится экономить эти последние дни месяца с мыслью "потерпи Тонечка, вот получишь зарплату – и тогда купишь все, чего сейчас хочется". Так и делаю.

Вторая проблема: я годами не могу купить себе в квартиру кухонную мебель и трачу все до последней копейки. Вот здесь бы помогло планирование крупных покупок.

Эксперимент провела в июле. В июне мои расходы составили 22 400 грн. И уже в июле я потратила всего 16 000 грн! А еще я купила духовой шкаф, за который заплачу позже и без переплат. Вдохновившись результатами, даже открыла депозит с возможностью ежемесячного пополнения. Пока сумма небольшая, но к зиме собранных денег хватит на неделю в Хургаде.

О планировании бюджета. Получив зарплату, я должна была разбить расходы на три группы. Честно пыталась все это посчитать, перевести в проценты и разумно спланировать. Ничего не получилось.

Все, что я сделала, это сразу отложила 1 600 грн на коммуналку, интернет, мобильную связь, а еще на оплату подписок на музыку и кино. Обычно я так никогда не делала. Мобильный телефон пополняла, когда заканчивались деньги. С интернетом дела обстояли примерно так же.

О покупках и скидках. Решила дважды в неделю устраивать дни без трат, покупать продукты на три дня вперед, ходить в торговые центры за одеждой и всякими мелочами подготовленной. Я следила за скидками (оказывается, есть даже специальные каналы в Telegram), точно решала, что мне нужно купить, а потом уже шла в магазин.

С продуктами получилось не только экономить деньги, но и освободить каждый вечер полчаса, которые обычно тратила на покупки. Тут важно сразу продумать свое меню на ближайшие три дня и купить нужное: рыбу, рис на ужин первого дня, кашу и кефир на завтрак, филе и картошку на обед и т.д.

О крупной покупке. Благодаря отслеживанию скидок нашла очень дешевый духовой шкаф. Обычно такой стоит около 10 000 грн, мне же он обошелся в чуть более чем 6 000 грн. Но тут возникла дилемма: если сразу потратить такую сумму, придется переходить на жесткую экономию. Я же для себя решила, что не буду тратить более 3 000 грн на походы в магазины, кроме продуктовых.

И тут коллега подсказал: можно купить в рассрочку. Это не кредит, здесь нет процентов и переплат. У меня была зарплатная карта ПУМБ, я получила их кредитку всеМОЖУ в ближайшем к работе отделении и в тот же день купила себе духовой шкаф благодаря услуге "Сплачуйте частинами". После покупки на телефон пришли условия рассрочки, я подтвердила в Viber, что соглашаюсь на покупку, и со следующего месяца буду по 2 000 грн возвращать – по-моему, это просто супер.

Кстати, я попала на акцию (она до конца августа действует). Если просто тратить деньги с кредитки всеМОЖУ или снимать наличные, переводить на другую карту, то можно до 62 дней возвращать их без переплат. Лимит устанавливают до 200 000 грн, еще можно и деньги в любом банкомате мира снимать без комиссии.

Как только я начала обдумывать каждую покупку, без каких-либо усилий ушли все мелкие и ненужные траты. Наверное, это был первый месяц, когда моя квартира не пополнилась рамкой в железной оправе или очередным предметом декора. Вместо этого уже думаю о том, что после духовки куплю себе по той же схеме красивый барный стол и поставлю его у окна.

Я сохранила 5 000 грн. Именно такую сумму от зарплаты мне удалось не потратить за месяц. Я не ожидала, что так много денег останется! Можно было бы и сразу оплатить духовой шкаф, но я и так не буду за него переплачивать. Плюс, когда начинаешь откладывать, возникает это ни с чем не сравнимое ощущение: "У меня наконец получилось!"

Решила продолжить тратить разумно и открыла депозит. Пользоваться услугами одного банка, у ПУМБ ставка по вкладу "Накопительный" в гривне – до 8,5% годовых с правом пополнения и ежемесячной капитализацией процентов.

руководитель отдела "Экономика"

В нашем разделе мы часто пишем о том, как правильно тратить зарплату, на чем нельзя экономить, как зарабатывать больше. Но одно дело публиковать советы, а совсем другое – им следовать. Моя главная проблема в расходах – полное отсутствие планирования.

Моей целью в период спецпроекта было прожить месяц на 17 000 грн, без учета расходов на аренду квартиры. Но сделать это хотелось так, чтобы ни в чем себя не ограничивать, полноценно питаться, несколько раз в месяц ходить в кино, кафе – и главное, чтобы еще что-то осталось.

Начал я с планирования. Эксперты по личным финансам все как один рассказывают о трех больших группах расходов: обязательные, желаемые и на будущее. На будущее – это крупные покупки и сбережения. Я примерно подсчитал, сколько денег на что могу потратить.

Решил отложить 3 000 грн, на обязательные расходы предусмотрел 2 000 грн, на еду – 6 000 грн, 3 000 грн – на крупную покупку или развлечения, и еще 3 000 грн – на новые кроссовки.

В итоге я вписался в 15 000 грн и свой план даже перевыполнил.

Продукты я покупал раз в неделю. Хлеб я не ем, молоко не пью. Единственное: несколько раз покупал яйца досрочно. В общей сложности еда мне обошлась в 6 200 грн. Но я не искал, где дешевле, и покупал то, что хотелось.

А вот с кроссовками мне повезло. Буквально минута поиска в Google – и я нашел хорошие скидки в известной сети спортивных магазинов. Часто маркетологи вводят в заблуждение: указывают новую цену, на несколько тысяч выше старой, а потом сразу же на эти несколько тысяч и делают "скидку". Но тут действительно была распродажа. Еще недавно те кроссовки, которые я хотел купить, стоили 2 800 грн. Теперь же они продавались за 1 999 грн.

Урок: перед тем, как что-то покупать, сравните цены и найдите, где выгоднее. Минус у покупки был только один – оплата наличными. Чтобы не терять время, оформил кредит наличными всеЯСНО. Главное, следить за графиком выплат, а если смогу выплатить быстрее – даже сэкономлю.

Вдохновившись примером своей коллеги по эксперименту, решил попробовать покупку в кредит. Я взял себе новую электронную книгу, потому что старую недавно утопил и страдал, читая с телефона.

Нашел ее тоже со скидкой – за 5 000 грн вместо 5 900 грн. По такой цене она продавалась на сайте одной крупной сети электронной техники. Товар заканчивался, поэтому я сделал покупку онлайн за пару минут. Оформляя заказ, выбрал оплату картой, затем ввел данные своей всеМОЖУ ПУМБ и взял книгу в кредит.

Выбрал именно кредит, потому что есть возможность вернуть деньги без переплат, и для незначительной суммы показалось, что это разумнее, чем брать рассрочку.

Я верну деньги за два месяца (период, когда можно заплатить без переплат – до 62 дней), поэтому комиссии и проценты оплачивать не придется. На следующий день товар уже был в отделении почты возле от дома.

В целом за месяц эксперимента я два раза был в кино, потратив на это 600 грн, практически ни в чем себе не отказывал. Планирование расходов – очень полезный шаг. Когда держишь в голове свой бюджет и примерно ориентируешься, сколько можешь потратить в день, неделю, то особых проблем с лишними тратами не возникает.

А в целом же, если денег критически не хватает, а бюджет настолько плотный, что сэкономить невозможно, нужно думать о дополнительном доходе. Сейчас есть десятки разных возможностей подрабатывать из дома, по профессии, предоставляя мелкие услуги. А если вы все-таки решили экономить, главное, чтобы это не превратилось в культ и не повлияло на качество вашей жизни.