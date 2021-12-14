Надбавка к зарплате в 500%: кто в Украине сможет ее получать

В Кабмине рассматривают возможность повысить зарплаты работникам медучреждений. Если соответствующее постановление будет принято, оплата труда медиков вырастет уже в 2022 году. В таком случае самую большую прибавку получат врачи и профессионалы с высшим немедицинским образованием, допущенные к медицинской деятельности. Она будет составлять до 500%.

Согласно непринятому постановлению Кабмина, введение доплаты за престижность труда медицинским работникам предусматривается уже в следующем году. В частности:

до 300% – для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием;

до 500% – для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.

Для определения размера надбавки в правительстве предлагают брать за основу размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1 тарифного разряда по единой тарифной сетке. С 1 декабря 2021 года она составляет 2 893 грн.

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Конкретный же размер надбавки за престижность труда медицинского работника будет устанавливать руководитель медучреждения. Но не самолично, а по согласованию с профкомом.

В то же время Кабмин хочет установить минимальный размер зарплат для медиков, который руководители учреждений должны будут обеспечить в обязательном порядке. В частности:

13 500 грн – для специалистов с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием;

20 000 грн – для врачей и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.

Введение надбавки за престижность труда работникам бюджетной сферы будет иметь важный нюанс. Она не будет учитываться при установлении:

доплат;

других надбавок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в октябре 2021 года средняя зарплата в Украине составила 14 045 грн. Это на 194 грн меньше, чем в сентябре – тогда ее размер составил 14 239 грн.

Самые высокие официальные заработки ожидаемо зафиксировали в Киеве – в среднем 20 481 грн (на 177 грн меньше от сентябрьского уровня). Самые низкие – в Черновицкой области, где в среднем зарабатывают по 10 878 грн (минус 98 грн).