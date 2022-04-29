На время войны в Украине изменили правила для соцуслуг

В Украине на время действия военного положения изменили правила предоставления социальных услуг. В частности, по-новому стали определять доход граждан и упросити процессы предоставления помощи тем, кто напрямую пострадал от развязанной Россией войны.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики. Ведомство перечислило предусмотренные обновленным законом изменения:

среднемесячный доход для определения помощи рассчитывается с учетом данных за предыдущий квартал, а не за полгода, как было ранее; для тех, у кого он ниже двух прожиточных минимумов (4786 грн) услуги соцработников полностью бесплатны;

полномочия местных администраций расширены: они могут самостоятельно принимать решения о предоставлении социальных услуг на территории, за которую ответственны;

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пострадавшим от пожаров, боевых действий, терактов или временной оккупации все социальные услуги предоставляются безвозмездно;

в рамках экстренного (кризисного) механизма социальные услуги предоставляются в течение суток, для этого нужно только заявление о потребности в помощи и акт о предоставлении услуги;

решение о применении экстренного механизма могут принимать непосредственно органы соцуслуг на местах;

расширяются возможности военных администраций в части управления и организации предоставления социальных услуг.

В Минсоцполитики напомнили, что в помощи социальных работников чаще всего сейчас нуждаются те, кто непосредственно пострадал от военного вторжения России. Речь идет как о физических потерях, так и о психологическом вреде.

Социальные услуги – это меры помощи тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах и не может самостоятельно преодолеть трудности. Они могут быть:

простыми, без постоянной комплексной помощи (например, консультация или представительство интересов);

комплексными (например, социальное сопровождение).

Для бесплатного получения социальных услуг необходимо обратиться в управление социальной защиты населения. Оно которое проанализирует потребности и направит человека к соответствующему поставщику услуг: в центр социально-психологической поддержки, центр матери и ребенка, центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью и т.д.

Социальные услуги в Украине может получить каждый, кто в них нуждается. Заявка подается по месту фактического проживания, даже если человек там официально не зарегистрирован.

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