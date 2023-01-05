На востоке и юге – самый дорогой: как изменились цены на бензин и ДТ в Украине и где продается самый дешевый

Цены на бензин А-92 в Украине за месяц выросли на 87 коп./л. Если еще 5 декабря 2022 года на АЗС он стоил в среднем 49,30 грн/л, то сегодня, 5 января 2023-го, стоимость достигает 50,17 грн/л. В свою очередь, цена на дизельное топливо (ДТ) почти не изменилась, средняя стоимость на заправках осталась на уровне 54,20 грн/л.

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OBOZREVATEL провел анализ средних цен на АЗС в Украине на основе данных сайта "ВСЕ АЗС". Самый дорогой А-92 среди всех регионов страны продается в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Тернопольской областях – 52 грн/л. Во всех областях (кроме Луганской и Херсонской) стоимость бензина составляет:

Днепропетровская (+1 грн за месяц), Николаевская (+1 грн), Хмельницкая (+1 грн), Полтавская (+1 грн), Тернопольская (+1 грн) – 52 грн/л; Одесская (+50 коп.), Кировоградская (+2 грн.) – 51 грн/л; Житомирская (+50 коп.), Ровенская (-50 коп.), Волынская (+50 коп.) – 50,50 грн/л; Черкасская (+50 коп.) – 50 грн/л; Винницкая (+40 коп.) – 49,65 грн/л; Львовская (+50 коп.) – 49,60 грн/л; Киевская (+5 коп.), Ивано-Франковская (+50 коп.), Закарпатская (+50 коп.) – 49,50 грн/л; Харьковская (+2,75 грн), Донецкая (без изменений) – 49 грн/л; Сумская (+2 грн.) – 48,50 грн.; Запорожская (+1,10 грн), Черниговская (без изменений), Черновицкая (без изменений) – 48 грн/л.

Мониторинг цен осуществлен в сетях "Авиас", "БРСМ-Нафта", Chipo, ZOG, "Катрал", "Рур групп", "Укрнафта", АМИС, КЛО, "Люксвен", Sentoza Oil, ОЛАС и "Маркет".

Где самое дорогое дизтопливо в Украине и как изменились цены

Донецкая область (+1 грн за месяц) – 57 грн; Одесская (+25 коп.) – 55,25 грн/л; Херсонская (без изменений), Луганская (без изменений) – 55 грн/л; Днепропетровская (+25 коп.), Николаевская (+25 коп.), Харьковская (+25 коп.), Полтавская (+25 коп.), Черкасская (без изменений) – 54,75 грн/л; Львовская (без изменений) – 54,65 грн/л; Киевская (без изменений) – 54,50 грн/л; Житомирская (+24 коп.), Тернопольская (+25 коп.), Ровенская (+25 коп.) – 54,25 грн/л; Хмельницкая (+24 коп.) – 54,24 грн/л; Кировоградская (без изменений), Сумская (без изменений), Черниговская (без изменений) – 54 грн/л; Волынская (без изменений) – 53,90 грн/л; Винницкая (без изменений) – 53,60 грн/л; Закарпатская (без изменений) – 53,55 грн/л; Ивано-Франковская (без изменений) – 53,50 грн/л; Запорожская (без изменений) – 53 грн/л; Черновицкая (без изменений) – 52,30 грн/л.

Мониторинг цен осуществлен в сетях MANGO, "Авиас", SOCAR, "Укрнафта", АМИС, Shell, OKKO, Neftek, "Автотранс", "БРСМ-Нафта", WOG, "Авантаж 7", "Укр-Петроль", BVS, "Фактор", UPG и Prime.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменились за месяц цены на бензин А-95 в Украине.

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