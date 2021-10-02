На украинку в ПриватБанке взяли кредиты на 30 тыс. грн: жертвой мошенников может стать любой

Мошенники заполучили доступ к чужому аккаунту банковского приложения ПриватБанка. После этого они увеличили кредитный лимит с нуля до 15 тыс. грн и сняли его. А после в магазине бытовой техники потратили еще 15 тыс. кредитных гривен, купив товар в рассрочку.

Об этом супруг пострадавшей клиентки рассказал на специализированном форуме "Минфин". Сначала мошенники "скинули" финансовый номер и вместо настоящего установили свой контакт. Затем они получили доступ и к кредитному лимиту, и к возможности получать другие долги в микрофинансовых организациях, оформлять рассрочки.

"По карте был поднят кредитный лимит с "0" до 15000 грн и практически полностью в этот же день, поздно ночью, снят наличкой тремя частями. Попытались зайти в Приват24 через мобильную версию. В ответ получили очередной подарок, такого финансового номера в банке не существует", – рассказывает клиент.

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Он уверяет, что карта хранилась в "надежном месте", никому ее номер не передавали. "Надеюсь, что служба безопасности банка даст повод изменить моё мнение и проведёт свою работу вместе с сотрудниками полиции, что увенчается реальным результатом с наказанием виновных и "награждением" долговым прессом тех, кто его создал", – подытожил он.

никому не передавать номер своей карты;

установить лимиты по карте;

отслеживать движение средств, регулярно следить за состоянием счета;

пользоваться только теми банкоматами, которые находятся под наблюдением.

Такая схема обмана может произойти, например, если на банкомате установили устройство для считывания данных, что позволяет создать дубликат карты и "подсмотреть" пароль. После этого мошенники могут в терминале изменить финансовый номер.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине мошенники получают дорогостоящую технику вместо покупателей. Они подделывают документы и заполучают уникальный код, который должен приходить клиенту после того, как товар доставляют в отделение.