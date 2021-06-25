На Львовщине мужчина оформил 25 кредитов на свою коллегу: раскрыта схема мошенника

25-летнего жителя Львовщины разоблачили на мошенничестве. Как установили правоохранители, злоумышленник оформил 25 онлайн-кредитов на свою знакомую-коллегу и незаконно завладел средствами.

Об этом в пятницу, 25 июня, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области. Общая сумма кредитных денег, которые получил парень, – 38 500 гривен.

Во время досудебного расследования было установлено: злоумышленник, войдя обманным путем в доверие к своей бывшей коллеге по работе, получил доступ к ее мобильному телефону.

Далее парень заменил пароль онлайн-банкинга девушки и ее финансовый номер. Он имел доступ к паспортным данным жертвы и оформил на ее имя онлайн-кредиты в разных микрофинансовых учреждениях.

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Узнав, что на ее имя были заключены кредитные договоры, о которых она даже не догадывалась, владелица счета обратилась за помощью в полицию.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

ч. 1 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи);

ч. 1 и ч.2 ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни);

ч. 3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Если вину фигуранта докажут в суде, максимальное наказание, которое ему грозит, – восемь лет лишения свободы.

Преступление разоблачили оперативники Управления противодействия киберпреступности и следователи Львовского городского управления полиции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве злоумышленники организовали схему по вымогательству денег у клиентов одного из финансовых учреждений. Кроме того, "коллекторы" угрожали людям, которые не имели отношения к финансовым обязательствам компании.