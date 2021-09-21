Каждый украинец отдаст на пенсии по 4500 грн, а зарплату поднимут всего на 200. Вот, что нужно знать о проекте госбюджета

"Дыра" в Пенсионном фонде в 2022-м достигнет рекордных 200 млрд грн: каждый украинец, в том числе новорожденные, отдаст на ее латание по 4500 грн. Больше всего придется заплатить за обслуживание и погашение долгов: 574,7 млрд грн, или 12 300 с каждого.

В это же время минимальную зарплату в следующем году повысят всего на 200 грн (или 3,3%), тогда как цены могут взлететь на 7,2%. О главных цифрах проекта бюджета на 2022-й, который 21 сентября в Раде представил министр финансов Сергей Марченко, читайте в материале OBOZREVATEL.

Кабинет министров при растущем дефиците Пенсионного фонда, рекордной дыре в 200 млрд грн, огромном уровне теневой экономике, принял решение поднять минимальную зарплату всего на 200 грн – до 6700 грн. Это один из самых низких показателей за последние годы.

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К чему это может привести?

уровень достатка самых бедных украинцев будет падать (из-за роста инфляции);

разница между средней и минимальной зарплатой увеличится.

Средние зарплаты (не зависят от решения правительства), по прогнозам Кабмина составят 15,2 тыс. грн. Зарплата врача – больше 20 тыс. грн, зарплаты среднего медперсонала – 13.5 тыс. грн.

Стоимость доллар, согласно заложенному в проект бюджета показателю, составит 28,6 грн/$. Здесь стоит учитывать, что, как показал опыт прошлых лет, правительство чаще всего ошибается с прогнозами стоимости валюты. В этом году курс также должен был достичь 28 грн/$, однако на данный момент колеблется ниже 27 грн/$.

"Доходы заложен на уровне 1,2777 трлн гривен, а расходы – 1,4657 трлн грн. Дефицит бюджета снизится до 3,5% ВВП. В частности: медицинская отрасль получит 197,2 млрд грн; образовательная сфера – 185,6 млрд грн; бюджет Пенсионного фонда – 531 млрд грн; социальная защита и обеспечение – 320,1 млрд грн; культура и искусство – 13,5 мрд грн ", – пояснил Марченко.

Как пересмотрят бюджеты ведомств:

Министерство инфраструктуры – увеличится с 987,3 до 1,64 млрд грн;

Государственное агентство автомобильных дорог – с 4,4 до 5,4 млрд грн;

Верховная Рада – с 2,82 до 2,53 млрд;

Государственное управление делами – с 3,22 до 2,85 млрд грн;

Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабмина – с 2,53 до 2,7 млрд;

МВД – с 98,3 до 98,2 млрд;

Конституционный суд – с 318,5 до 313,7 млн грн;

Верховный суд – с 2,35 до 2,23 млрд грн;

Министерство образования и науки – с 103,7 до 114,8 млрд грн;

Минздрав – с 165,8 до 191,2 млрд;

Пенсионный фонд – с 195,3 до 200,6 млрд грн;

Минцифры – с 456,3 млн до 1,5 млрд;

Управление госохраны – с 1,65 до 1,82 млрд;

СБУ – с 15 до 16,05 млрд грн.

Минимальные пенсии в Украине увеличатся в июле и только на 93 грн – до 2027 грн. С 1 декабря добавят еще на 66 грн (до 2093 грн). Общее повышение составит всего лишь 159 грн. Кроме того, 1 марта Кабмин заложил индексацию пенсии (ее размер будет зависеть от роста зарплат и уровня инфляции и для каждого будет индивидуальным).

На обслуживание и погашение долгов украинцы в 2022-м отдадут 574,7 млрд грн. Это по 12 300 с каждого украинца, в том числе и новорожденного. Из них только обслуживание (выплата процентов) обойдется в 181,4 млрд грн. Эта сумма соизмерима с расходами на здравоохранения за целый год.

Павел Кухта, бывший и.о министра экономики уверен: это достаточно неплохой бюджет, дефицит снижен до 3,5% от ВВП и мы переходим к так называемому первичному профициту: "Мы меньше берем в долг, чем отдаем долгов по процентам. Не накапливаем долги, а снижаем уровень. Это правильная стратегия. – говорит Кухта. – Мы шли по этому пути последние несколько лет до ковида. Он позволил нам стабилизировать экономику и относительно спокойно пройти ковидный кризис".

В то же время, по словам Кухты, есть в нем и недостатки. В частности, зависимость расходов на безопасность и оборону, в достаточно большой мере, от внешней помощи. А также зависимость некоторых категорий расходов, в основном капитальных(государственных инвестиций) от "антиолигархического законопроекта" 5600, который еще не принят.

"Этот законопроект предусматривает повышение налогов. Против него выступали много бизнесменов и экономистов, ведь там было немало проблемных моментов для малого и среднего бизнеса. Законопроект 5600 нужно доработать до приемлемого для бизнеса и экономики состояния".

Бюджет страны – общие деньги всех украинцев. И от того, как Кабмин и депутаты распределят собранные налоги, акцизы и кредиты, зависит будущее каждого.