Мужчина бросился под поезд ради страховки – ему ампутировали ноги и дали 2 года тюрьмы

Житель Венгрии бросился под поезд ради получения страховки в 2,8 млн евро. Поезд переехал ему ноги – и их пришлось отрезать. А денег он не получил – потому что страховые компании смогли доказать, что под поезд он лег намеренно. В результате мужчине дали 2 года тюрьмы.

Согласно решению, опубликованному пресс-службой Столичного суда Будапешта, ранее мужчина заключил 14 договоров страхования жизни от несчастных случаев с разными страховыми компаниями. После этого он залез на переднюю часть отправлявшегося поезда и бросился на рельсы.

Поезд переехал через его ноги, чем нанес тяжелые травмы. Конечности пришлось ампутировать.

После происшествия супруга мужчины начала требовать от страховых компаний компенсации. Однако те инициировали расследование, которое засвидетельствовало: ее муж бросился под поезд намеренно.

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Он утверждал, что на платформе были куски разбитого стекла, на которых он поскользнулся, а затем попал под поезд. Удивительным образом рядом оказалась его жена, имевшая с собой специальное оборудование, чтобы остановить кровотечение.

Кроме того, машинист сначала утверждал, что мужчина действительно попал под поезд, но впоследствии изменил свои показания. По новой версии, тот намеренно бросился на рельсы.

Расследование длилось 7 лет. Его результатом стало признание правоты страховых компаний.

Венгра приговорили к двум годам лишения свободы с отсрочкой на два года. Страховых выплат он не получит.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: клиентка Ощадбанка заявила, что банк без ее ведома заключил с ней договор на страхование. Случилось это, по ее словам, во время процедуры обмена валюты.

Женщина рассказала, что в одно из запорожских отделений Ощадбанка ей пришел денежный перевод из Германии. Перевод был сделан в евро, поэтому она тут же решила обменять их на гривни. А спустя некоторое время после завершения операции и уплаты комиссии в 25 грн она выяснила, что банк заключил с ней договор добровольного страхования.