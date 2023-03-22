Можно хорошо заработать: за монеты в 5 копеек украинцам готовы платить большие деньги

Украинцы могут выгодно продать старые монеты в 5 копеек – заплатить за них могут несколько тысяч гривен. Покупают такие монеты коллекционеры – для разнообразных наборов.

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Так, монеты разновидности 1.1ААк 1992 года, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать за 4000-6000 грн. Отличить от других монет их можно по:

среднем зубе трезуба – с утолщением в верхней части;

единице в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурту с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказывают специалисты.

Также хорошо платить коллекционеры готовы за другие 5 копеек 1992 года – разновидности 2БАм. Их цена может составить от 2500 грн до 3000 грн. Такие монеты отличают:

средний зуб трезуба – он острый и узкий;

единице в дате – без хвостика;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

А вот 5 копеек 1996 года можно продать более, чем за 1000 грн. "Тираж 5 копеек 1996 г. составил всего 5000 шт, поэтому монета редкая и имеет высокую цену", – объясняют специалисты.

При этом они отмечают: 5 копеек из банковского набора стоят дороже, чем монеты, которые были в обращении. "Чем лучше состояние, тем больше будет желающих купить такой пятак", – подчеркивают нумизматы.

Как сообщал OBOZREVATEL, коллекционеры готовы платить немалые деньги и за некоторые разновидности украинских 2 копеек. К примеру, за 2 копейки 2003 года можно выручить от 1800 грн 2200 грн.

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