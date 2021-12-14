Мошенницы-"гадалки" крадут с карт украинцев десятки тысяч гривен: как работает схема

На Черниговщине местная жительница заказала в соцсети Instagram услуги гадалки за 5,5 тыс. грн. Но в итоге мошенница узнала пароли и украла у женщины аж 50 тыс. грн.

Пострадавшая еще 21 ноября нашла объявление по поводу гадания в Instagram, а после написала так называемой гадалке в direct (личное сообщение). После этого аферистка попросила "клиентку" написать ей сообщение в Viber для дальнейшего общения, указав номер телефона, сообщает Dev.ua.

В переписке заказчица и "ворожка" договорились о двух услугах. Женщина должна была заплатить за обряд 2,5 тыс. грн, а также 3 тыс. грн за молитву.

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После этого "гадалка" попросила свою клиентку пополнить ей счет на телефоне на 200 грн, что и сделала заказчица. А после этого женщина перечислила еще 1 тыс. грн на банковускую карту. Остальные деньги, как отмечается, должна была отдавать по возможности.

При этом как гарантия для выполнения "гадалкой" заказанных услуг она попросила клиентку увеличить кредитный лимит на своей банковской карте ПриватБанка до 50 тыс. грн. А во время увеличения лимита на телефон пострадавшей приходили SMS с кодами подтверждения. Их чуть позже клиентка сообщила "гадалке" вместе с паролем карты и паролем для входа в "Приват24".

Так, 29 ноября, после поступления 50 тыс. грн на карту, деньги с карточного счета клиентки начали списываться. Но "гадалка" сказала клиентке, что средства ей вернутся.

Уже 6 декабря в Viber заказчице написала "гадалка" и спросила, не меняла ли та пароль для входа в приложение "Приват24". Женщина ответила, что да, и снова сообщила уже новый пароль. Позже с карты снялись еще 2,5 тыс. грн, которые клиентка внесла ранее через терминал. После этого потерпевшая подала заявление в суд.

Следователи на данный момент ожидают информацию от Альфа-Банка о "гадалке", так как при переводе средств с самого начала та указала именно карту этого банка.

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