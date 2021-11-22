Мошенники запустили поддельный сайт ПриватБанка – дизайн похож на Приват24

В сети обнаружили поддельный сайт ПриватБанка. С его помощью мошенники воруют деньги у украинцев. При этом дизайн сайта, по словам пострадавшей от действий мошенников, очень похож га дизайн приложения Приват24.

Об этом на сайте "Минфин" сообщила клиентка банка под ником Alena2021. По ее словам, из-за этого сайта она потеряла значительную сумму.

С поддельным сайтом ПриватБанка Alena2021 столкнулась при продаже игрушки в интернете. Ссылку на него ей сбросил якобы покупатель.

"Нажимаю на ссылку и меня перебросило на сайт privat24.perekazu.com, оформленное очень похоже на приложение Приват24. Я вообще подумала, что открывается мое приложение", – рассказывает клиентка банка.

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На сайте у нее попросили ввести логин и пароль. После этого поступил звонок для подтверждения входа в Приват24.

"Проверив отсутствие поступления суммы, конечно же, ждем несколько минут и заходим и проверяем снова (процедура та же: логин, пароль, звонок-подтверждение). И тут оказывается, что на счету кредитной карты – ноль", – отмечает Alena2021.

При этом, по ее словам, банк не обращался к ней за уточнениями. "Не было смс, звонка с дополнительными вопросами, уточнениями", – сетует она.

После обнаружения пропажи денег с карты Alena2021 позвонила на горячую линию ПриватБанка с просьбой о блокировке карты. Оператор же, по ее словам, ответил, что видит прохождение транзакции.

"Я говорю: блокируйте карту. А оператор: переключаю на специалиста, который занимается заявками на возврат средств", – рассказывает о происходившем далее клиентка.

После этого была составлена заявка на возврат средств в связи с мошенническими действиями. А на следующий день в банке ей сказали, что заявку переквалифицировали с установленных мошеннических действий на подозрение в них.

Причиной этого указали отмечание кода 3dSecure. Т.е., ввод кода безопасности.

В ответе пост постом Alena2021 ПриватБанк ответил, что снятие денег с ее карты не может быть оспорено. "Эта операция не может быть обжалована согласно правилам международных платежных систем, так как при ее осуществлении был корректно указан одноразовый пароль безопасности", – сообщили в банке.

При этом там намекнули, что в случившемся виновата сама клиентка. Поскольку перешла по сомнительной ссылке и ввела там свои данные.

"Если вы продаете товар на интернет-площадке, для получения перевода на карту за продажу товара необходимо указать только номер карты, о чем мы неоднократно предупреждали. Ни в коем случае не нужно переходить по сомнительным ссылкам и, тем более, указывать ваши данные и пароли", – подчеркнули в ПриватБанке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве осудили мужчину, который в соцсетях продавал данные украинцев из баз госучреждений, "Новой почты" и ПриватБанка. В частности, информацию некоторых VIP-клиентов упомянутого финучреждения ему за денежное вознаграждение сливала его сотрудница.