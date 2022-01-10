Мошенники притворяются таксистами: как украинцам уберечься от аферистской схемы

В Украине мошенники пытаются "развести" людей на деньги, представляясь таксистами. Аферисты говорят, что являются работниками известных служб такси. Они отправляют украинцам коды, а позже звонят и просят продиктовать цифры. Сообщать код незнакомцам нельзя, так как можно остаться без денег.

Днепрянину позвонил якобы водитель службы такси Bolt и сказал, что хотел подтвердить поездку от клиента, но нечаянно ошибся цифрой и отправил ему код для активации поездки. Он попросил продиктовать полученный код, сообщает "Днепр Оперативный".

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При этом днепрянин отказался продиктовать код незнакомцу. Как выяснилось, гражданину отправили SMS-уведомление мошенники.

Злоумышленники с другого телефона устанавливают приложение с платежной системой и вводят чужой номер телефона. После этого на номер приходит уведомление с кодом активации. Так, если дать аферисту полученный код, то он получит доступ к аккаунту, к которому привязана банковская карта и номер мобильного.

Стоит отметить, что это не новая схема, ранее такие же сообщения присылали жителям Харькова. "Пришло SMS от службы такси Bolt с четырехзначным кодом, позвонил неизвестный номер, представился водителем данной службы такси и сказал, что нечаянно принял с моего номера заказ и чтобы его отменить попросил код из SMS. В итоге с моего аккаунта начали заказывать поездки с разных областей Украины", – рассказал жертва схемы.

На один из вызовов успела приехать машина, стоимость поездки была 7 тыс. грн, но деньги списать не успели. Подобную схему используют и с другими службами такси.

Ранее OBOZREVATEL выяснил:

какие схемы чаще всего мошенники используют в интернете;

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как аферисты обворовывают украинцев на сайтах для знакомств.

Как сообщал OBOZREVATEL, мошенники все активнее используют выплату "1000 грн за вакцинацию" для обмана украинцев. Чаще всего жертве присылают SMS с предложением выплаты со ссылкой якобы на надежный сайт (например, Минздрава или ПриватБанка), который оказывается подделкой. Такая схема позволяет аферистам "под ноль" обчищать банковские карточки доверчивых граждан.