Мошенники оформляют на украинцев кредиты и воруют сотни тысяч гривен: вскрыта схема

В Днепропетровской области местная жительница незаконно оформляла онлайн-кредиты на граждан. Мошенница обманула около 40 украинцев на более 300 тыс. грн. В киберполиции призывают позаботиться о защите своего финансового номера.

Так, в рамках расследования был установлен один случай, когда мошенница через подбор пароля получила доступ к электронной почте пользователя, где хранились копии документов и личные фото. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

При этом в дальнейшем с использованием данных злоумышленница получила доступ к онлайн-банкингу и вошла в мобильной приложения "Дія". "Раскрытие указанной схемы подтвердило невозможность получения онлайн-кредита с использованием цифровых документов в "Дії" без участия их владельца", – уточняется в сообщении.

Видео дня

В МВД рекомендуют запретить отдаленную замену SIM-карты мобильного оператора или перейти на контрактное обслуживание, а также использовать двухфакторную аутентификацию.

Напомним, украинская компания "Новая почта" и сервис объявлений OLX добавили возможность клиентам оплачивать заказ "OLX Доставка" в отделении с помощью наложенного платежа. Это уменьшает риск столкнуться с мошенниками и поможет избежать необходимости делать предоплату. Теперь товар можно оплатить уже после полной проверки.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в ПриватБанке предупреждают клиентов о новой схеме мошенничества, которая использует фейковый сайт с логотипом банка. Злоумышленники заманивают в мошеннический проект предложением высокого дохода.