Мошенники оформили липовые кредиты на украинцев: вскрыта схема

В Украине активизировались мошенники. Так, в Киеве на женщину оформили кредит, а она даже об этом не подозревала. Пострадавшая Александра Наконечная рассказывает, что жила без кредитов, пока не позвонили и сказали, что должна 5000 грн и еще 15 000 грн –процентов.

Об этом сообщает "Сегодня". Эта схема очень популярна, ведь недавно известный украинский банк обвинили в афере.

Данные более 4 млн клиентов предлагали в интернете за деньги. Мошенники скупают информацию и оформляют под них кредиты.

"Доступ к таким копиям мошенники могут получить через недобросовестных сотрудников, которые просто-напросто передают данные мошенникам за определенную плату либо в качестве мести, когда увольняются", – заявила эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева.

Так, чтобы не стать жертвой мошенников, можно самому себе запретить брать в долг. "Украинское бюро кредитных историй, или свой интернет-банкинг, непосредственно и поставит запрет на то, что вы не хотите получать кредиты, а в кредитной истории четко будет стоять запрет на получение кредитов на ваше имя. В любой момент вы можете это снять", – говорит эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Кроме того, если отдаете копию паспорта или кода в какое-то учреждение – документы нужно заверять. Такое заверение документа обязательно должно быть двусторонним.

"Клиент должен обратить внимание, чтобы в его присутствии специалист финансового учреждения проставил на копии отметку. Это имеется в виду, что эта копия предоставлена ​​для конкретного учреждения", – пояснил начальник департамента розничной торговли банковского учреждения Дмитрий Замотаев.

Такая процедура подходит лишь для ксерокопий, которые лично передаете. Электронные копии для онлайн-сделок следует переправлять только через защищенные каналы.

Стоит предпочитать передачу информации из государственного защищенного сервиса "Дія". Она будет передана с соответствующей маркировкой, так называемой их подписью, где будут указаны дата и время передачи данных.

Напомним, в Украине мошенники размещают фейковые объявления о несуществующих вакансиях, требуют оставить залог, заплатить за инвентарь или обучающую литературу, а потом пропадают. Обманывают и настоящие работодатели: отказываются оплачивать стажировку, либо вымогают деньги якобы на проведение теста на коронавирус.

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