Мошенники нашли пробел в системе безопасности банков: деньги списывают без подтверждения клиента 

В Украине мошенники получают данные о банковских картах украинцев (их, в том числе, можно купить в интернете), а после вводят эти данные в иностранных онлайн-магазинах. В таком случае списание средств происходит без уведомления клиента и без необходимости подтвердить операцию.

Видео дня

Об одном из таких случаев на профильном форуме Минфин рассказал клиент ПриватБанка. "9.12.2022 в 00:06 было списано 10 572 грн (282 USD) через иностранный интернет-магазин без каких-либо подтверждений. После проведения транзакции банк заблокировал карту. Позвонил на горячую линию, оператор сказала, что передала информацию на СБ банка и в течении 11 дней попробуют вернуть средства", – рассказывает клиент.

Мошенники вносят данные карты в магазин и совершают автоматическое списание по его запросу. При этом подтверждение платежа не происходит. В самом ПриватБанке сообщили, что пытаются вернуть списанные средства.

"Обжалование производится по правилам международной платежной системы, которая и устанавливает регламент на проработку таких заявок. Это не означает, что заявка будет проработана на 120-й день, она может быть обработана раньше. По результату мы вас дополнительно уведомим", – сообщили в банке.

Отметим, ранее OBOZREVATEL писал о том, как мошенники продают якобы дешевые телефоны и предлагают воспользоваться услугами OLX Доставки (посылку можно осмотреть на почте, и в случае отказа деньги вернут). Однако в результате злоумышленники отправляют данные о посылке своим соучастникам, которые вместо клиента соглашаются забрать товар и заявляют, что претензий к нему нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!