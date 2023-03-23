Мошенники массово обворовывают украинцев под видом финпомощи и работников банков: как действуют аферисты

В Украине мошенники во время войны придумывают новые схемы обмана граждан. Денежные выплаты от государства, международных организаций, известных украинских компаний и банков чаще всего использовали аферисты в качестве приманки в 2022 году.

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Такие схемы продолжают использовать злоумышленники. Об этом сообщила Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА.

Раиса Федоровская, руководитель ЭМА Academy и Школы кибербезопасности Ассоциации ЕМА, отмечает: "Сообщение о получении денежной помощи является одной из самых популярных мошеннических схем, но за последние годы изменилась сама технология доставки фейкового контента жертве: "под цель" генерируется отдельная, таргетированная ссылка, использующая параметры потенциальной жертвы (страна, часовой пояс, язык, IP, тип браузера и т.д.). Именно ссылка работает только один раз и только у одного конкретного пользователя, благодаря чему мошеннический ресурс сложнее обнаружить и заблокировать".

Как отмечается, кибермародеры также используют войну для масштабирования преступного бизнеса способом оформления кредитов на пропавших без вести военнослужащих и граждан, выехавших за границу, угоняя их SIM-карты и вместе с тем получая доступ к их банковским счетам и оформляя онлайн-кредиты на их имя.

Фишинг остается наиболее массовой угрозой для украинских пользователей Интернета, и его масштабы неуклонно растут. Именно фишинговые сайты составляют 88% заблокированных ресурсов кибермародеров.

Остальные 12% приходятся на мошеннические интернет-магазины, мошеннические схемы заработка, мошенничество с "инвестициями" и предоставление услуг, в результате которых у граждан выманиваются деньги, и сайты с вредоносным ПО.

Также зафиксирован рост фишинговых сайтов. Это связано с растущим распространением схемы выманивания у банковских клиентов учетных записей в онлайн-банкинг, после чего с их карточных счетов снимаются деньги и на их имя оформляются онлайн-кредиты.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мошенники получают данные о мобильных номерах украинских военнослужащих и оформляют на них кредиты. В начале марта киберполиция разоблачила преступную группу, занимавшуюся таким видом мошенничества.

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