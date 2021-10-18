Мошенники массово обворовывают украинцев по телефону: как не стать жертвой

В Украине правоохранительные органы все чаще фиксируют случаи обмана и воровства денег у граждан. Очень часто аферисты звонят жертвам и убеждают их перевести средства на другие счета под разными предлогами. Таким образом мошенники украли у жителей Тернопольщины почти 100 тыс. грн.

Одна из жертв такой аферы рассказала, что ей позвонил человек и представился сотрудником финучреждения, после чего сказал, что неизвестные пытаются рассчитаться ее банковской карточкой. А чтобы обезопасить деньги, нужно быстро снять наличные и через терминал перевести на другие счета. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Тернопольской области.

Украинка сделала, что ей сказал злоумышленник, а позже поняла, что стала жертвой обмана. Она перевела на два неизвестных счета 73,7 тыс. грн.

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От такой же схемы пострадала и жительница села Петриков, которая перевела на счет афериста 17,6 тыс. грн. В свою очередь жительница Залещицкого района раскрыла свои персональные данные. Мошенники украли 1,4 тыс. грн.

Полицейские предупреждают жителей региона и предостерегают не доверять неизвестным. Никто из сотрудников банков и финучреждений не будет спрашивать данные банковских карт и узнавать личную информацию клиентов.

Мошенники в Украине "работают" не только в соцсетях и по телефону, но и на разных сайтах по типу OLX. На платформе онлайн-объявлений злоумышленники обманывают украинцев и воруют у них деньги. Жертвой может стать не только покупатель, как это часто и бывает, но и продавец. Аферисты отправляют липовую ссылку для подтверждения операции, а после ввода данных карты со счета украинцев крадут средства.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, клиент государственного ПриватБанка столкнулся с превышением лимита на интернет-оплату по карте в 10 раз. Причем деньги, по утверждению пострадавшего, снимал не он, а мошенники. Сумму в 111 тыс. грн списали для оплаты телефонов в турецком интернет-магазине. Мужчина обратился в "Приват", однако деньги ему не вернули. Теперь клиент собирается в суд.