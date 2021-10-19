Мошенники крадут у украинцев деньги при покупке дров: как работает схема

В Киевской области граждане заказали дрова и сразу же оплатили товар. В итоге остались без денег и без дров. Объявление мошенников нашли в Интернете, а в целом за товар отдали 4200 грн.

В Переяславе местная жительница решила заказать целую машину дров, чтобы хватило на зиму и отозвалась на объявление. Об это сообщает "ТСН".

"За полтора часа позвонили, сказали, что уже загружаются, что сейчас сбросят счет, чтобы я перевела деньги. Там что-то с бухгалтерией. Я говорю, подождите – мы сейчас приедем, рассчитаемся с бухгалтерией, посмотрим на отгрузку дров...", – говорит Елена.

При этом после множества отговорок и спешки женщина таки оплатила товар. После этого она начала звонить, однако абонент или не отвечал, или просто сбрасывал вызов, или отключался.

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"Продавцу" уже сообщили, что 4 человека написали заявления в полицию. Он сказал, что просто забыл и обещает вскоре довезти дрова.

Адвокат Лаврентий Царук утверждает, что мошенников с каждым днем в нашей стране становится все больше. И все потому, что электронную коммерцию никто не контролирует.

"У нас эта продажа в Интернете происходит так, что люди в темной комнате ловят черную кошку. Покупателей абсолютно незащищенные, и это как лотерея – придет тебе товар или нет", – говорит специалист.

Царук советует всегда проверять заказы, а еще лучше – платить за товар после его получения. "Ведь если вы перечислили средства наперед и наткнулись на мошенников, вернуть деньги можно только через суд", – подытожил адвокат.

Мошенники в нашей стране все чаще находят способы, как обмануть и обокрасть граждан. Это делают самыми разными способами – по телефону, через Интернет, к примеру, OLX или на сайтах знакомств, и даже через банкоматы.

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