Мошенники крадут у украинцев деньги при покупке дров: как работает схема
В Киевской области граждане заказали дрова и сразу же оплатили товар. В итоге остались без денег и без дров. Объявление мошенников нашли в Интернете, а в целом за товар отдали 4200 грн.
В Переяславе местная жительница решила заказать целую машину дров, чтобы хватило на зиму и отозвалась на объявление. Об это сообщает "ТСН".
"За полтора часа позвонили, сказали, что уже загружаются, что сейчас сбросят счет, чтобы я перевела деньги. Там что-то с бухгалтерией. Я говорю, подождите – мы сейчас приедем, рассчитаемся с бухгалтерией, посмотрим на отгрузку дров...", – говорит Елена.
При этом после множества отговорок и спешки женщина таки оплатила товар. После этого она начала звонить, однако абонент или не отвечал, или просто сбрасывал вызов, или отключался.
"Продавцу" уже сообщили, что 4 человека написали заявления в полицию. Он сказал, что просто забыл и обещает вскоре довезти дрова.Почему в Украине так много аферистов?
Адвокат Лаврентий Царук утверждает, что мошенников с каждым днем в нашей стране становится все больше. И все потому, что электронную коммерцию никто не контролирует.
"У нас эта продажа в Интернете происходит так, что люди в темной комнате ловят черную кошку. Покупателей абсолютно незащищенные, и это как лотерея – придет тебе товар или нет", – говорит специалист.
Царук советует всегда проверять заказы, а еще лучше – платить за товар после его получения. "Ведь если вы перечислили средства наперед и наткнулись на мошенников, вернуть деньги можно только через суд", – подытожил адвокат.
Мошенники в нашей стране все чаще находят способы, как обмануть и обокрасть граждан. Это делают самыми разными способами – по телефону, через Интернет, к примеру, OLX или на сайтах знакомств, и даже через банкоматы.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что:
правоохранительные органы все чаще фиксируют случаи обмана и воровства денег у граждан. Очень часто аферисты звонят жертвам и убеждают их перевести средства на другие счета под разными предлогами. Таким образом мошенники украли у жителей Тернопольщины почти 100 тыс. грн;
на платформе онлайн-объявлений OLX мошенники обманывают украинцев и воруют у них деньги. Жертвой может стать не только покупатель, как это часто и бывает, но и продавец. Аферисты отправляют липовую ссылку для подтверждения операции, а после ввода данных карты со счета украинцев крадут средства.