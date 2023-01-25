Мошенники "кидают" украинцев на покупке генераторов: схема аферистов

Одной из популярных схем мошенников во время войны в Украине является продажа несуществующих генераторов. Аферисты просят предоплату, а украинцы отправляют им огромные суммы.

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Аферисты отправляют сообщения в мессенджерах с предложениями приобрести генераторы в промышленных масштабах. В большинстве своем предлагают покупать крупным предприятиям, у которых есть на это средства. Об этом рассказала OBOZREVATEL Олеся Данильченко, заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежных систем ЕМА.

"Там вообще на миллионы уже идут счета", – отмечает эксперт. Однако есть и другой способ в арсенале злоумышленников. К примеру, человек сам ищет генератор, находит на сайтах по привлекательной цене (мошенники часто устанавливают заниженную цену) и переводит предоплату.

Однако это не единственная схема, которой пользуются злоумышленники в условиях войны. К примеру, они используют проблемы со связью и мобильным интернетом в своих схемах. Они представляются жертве рабочим компании-оператора и просят назвать отправленный на телефон код.

Когда человек этот код называет, аферист получает доступ в личный кабинет на сайте оператора. Причем повод у мошенников, отмечает специалист, может быть разный. Если сейчас говорят украинцам о качестве связи, то раньше это был переход с 3G на 4G.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что мошенники придумали, как воспользоваться популярностью печного отопления в частных домах. Украинцам продают несуществующую древесину якобы из лесхозов.

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