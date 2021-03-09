Мошенники блокируют iPhone украинцев и требуют выкуп: как работает схема

В Украине мошенники обманом упрашивают продавцов iPhone ввести свои учетные данные, а потом блокируют телефоны и требуют выкуп.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Одна из жертв продавала iPhone X через известный сайт бесплатных объявлений. На нее вышла "покупательница", поинтересовалась ценой. А затем рассказала историю, что когда-то имела такой гаджет, только 7-й модели. Но регистрировала его в Польше и потом разбила.

Мол, вот беда, теперь ее учетная запись от того телефона подходит не ко всем моделям. "Просто у мужа на устройстве XS она работает, а на других телефонах крутит загрузку и не заходит", – пожаловалась мошенница.

И попросила проверить, загрузится ли ее учетная запись на устройстве Инны. Если да, то она якобы готова тут же купить iPhone. Для этого злоумышленница прислала свой пароль и id-адрес.

Инна, ничего не подозревая, ввела чужие данные на своем телефоне. И по просьбе "покупательницы" даже отправила ей фото, мол, все в порядке. Но каково же было удивление девушки, когда тон собеседницы сразу поменялся.

"В общем смотрите, мы сменили пароль от iCloud. Если вы не выкупите пароль, то устройство будет заблокировано и станет куском пластика", – сообщили девушке. И назвали сумму выкупа – 1050 грн. Это 10% от цены, которую хотела получить Инна за свой телефон.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники забирают деньги у инвесторов, заманивая их высокими заработками якобы на финансовых биржах. После злоумышленники забирают средства и закрывают компанию.