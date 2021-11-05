Мошенник взял огромный кредит на имя украинца и купил машину: детали схемы

Украинец взял огромный кредит на чужое имя и купил на эти деньги автомобиль. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы.

По информации полиции Тернопольской области, кредит был оформлен через мобильное приложение, установленное на телефоне потерпевшего. Его общая сумма составила 280 тыс. грн.

"На заявителя был оформлен онлайн-кредит в размере 280 тыс. грн. Часть этих средств – 150 тысяч – была переброшена на карточку другого человека. Потерпевший узнал о кредитных обязательствах уже на следующий день, когда начали поступать сообщения из банка. А в это время злоумышленник успел снять 90 тыс. грн и даже приобрести автомобиль", – говорится в сообщении.

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Злоумышленником оказался 30-летний житель Ривненской области. Он работает на одном предприятии с потерпевшим.

"В раздевалке он взял его телефон и через мобильное приложение оформил кредит. Более того, успел даже часть средств перебросить на карточку своей матери", – отмечают в полиции.

Против злоумышленника открыто уголовное дело. Инкриминируемое преступление – мошенничество, причинившее значительный ущерб потерпевшему (ч.2 ст.190 УК Украины).

Ему грозит, среди прочего, лишение свободы на срок до трех лет. Либо же – ограничением свободы на срок до 5 лет, или исправительные работы на срок от 1 до 2 лет.

В Киеве разоблачили ювелира, который обманул украинцев на 287 тыс. грн. Клиенты приносили на ремонт мужчине дорогие украшения, а он их не возвращал и не выходил на связь. За преступление ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что мошенники обманули киевлянина, использовав махинации при отправке и получении товара на "Новой почте". Мужчина отправил покупателю металлоискатель за 90 тыс. грн. В итоге товар забрали по поддельным документам, а деньги не выслали. Продавец сможет вернуть средства только в случае, если мошенника найдут и задержат правоохранители.