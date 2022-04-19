Monobank передумал отключать карточки в ОРДЛО и Крыму после массовых жалоб

Monobank после массовых жалоб клиентов принял решение разблокировать карточки в оккупированном Крыму и ОРДЛО. Оказалось, что под блокировку попали не только те, кто находятся на оккупированных территориях, а и внутренне перемещенные лица, а также жители Днепра. Банку также напомнили, что оккупированные территории являются часть Украины.

Украинцы активно обращались в службу поддержки банка, а также оставляли негативные отзывы на специализированном форуме "Минфин". На это отреагировал сооснователь Monobank Олег Гороховский, был проведен опрос. По его результатам решение о блокировке отменили.

"Решение о прекращении обслуживания клиентов, выехавших до войны, на территории временно оккупированных Украинских Крыма, Донецка и Луганска оказалось спорным... Мы не будем закрывать счета клиентам выехавшим до 24 февраля в Крым и в ОРДЛО", – сообщил Гороховский.

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О том, что система и сама дала сбой и под блокировку попали украинцы на подконтрольных территориях, он не упомянул. Тем не менее, такие жалобы остались на форуме.

"Пришло сообщение о том, что мой счет заблокируют и далее отказываются меня обслуживать. Написала в поддержку, на что мне ответили, что такое решение было принято для тех, кто долгое время находится на оккупированных территориях либо на территориях агрессора. Мой город Торецк, Донецкая область, находится на подконтрольной территории Украины", – сообщила пользователь под ником aksnata.

Проблемы возникли и у жителей Днепра. Также карточки заблокировались у украинцев с пропиской в Луганской области, которые уже давно находятся на подконтрольной территории Украины.

"18.04.22 получил письмо-оповещение о закрытии лицевого счета, живу в Днепре. Под новые изменения не попадаю", – недоумевал пользователь Fanat87ss.

"Отказ в обслуживании? Это как вообще называется?.. Если это из-за прописки луганской, то есть жители которые живут на территории Украины, с пропиской оккупированных территорий (переселенцы), или в вашем "банке" эти моменты не рассматривают?", – возмутилась revegkanastya13.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 18 апреля Monobank отключил свои карточки для украинцев, которые находятся в России, Беларуси, оккупированном Крыму и ОРДЛО, а также на территории стран, которые наиболее активно поддержали агрессию РФ против Украины – Сирии, Эритреи, Северной Кореи.

Речь идет о тех клиентах банка, которые находились на указанных территориях до 24 февраля и до сих пор не выехали оттуда/ Банк призвал другие финучреждения поступить также.