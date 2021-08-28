Молочка в Украине подорожает до конца 2021-го: как изменятся цены

Молочная продукция до конца текущего года может подорожать на 2%. Ключевые причины повышения цен – увеличение себестоимости производства молочных товаров и продуктовая инфляция.

Существующие программы государственной поддержки фермеров и импорт коров уже не справляются с масштабами сокращения их поголовья у фермеров. Об этом рассказал аналитик "Ассоциации производителей молока" Владимир Андриец для Delo.ua.

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Одним из методов стабилизации цен на молочную продукцию в Украине является импорт коров или нетелей. В 2021-м он даже усилился, но такие темпы не перекрывают отрицательную динамику сокращения поголовья коров у фермеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью в Украине вероятнее всего подорожают молоко и молочные продукты. Одна из причин – в этот период года уменьшаются надои молока, что и влияет на цену.

"Если говорить о ценах на молоко и молочные продукты: летом сезон больших надоев, а осенью надои молока уменьшатся. Динамика цен показывает, что у нас в хозяйственном секторе снижение объемов производства молока более 6%, то есть нет показателей того, чтобы мы полностью могли обеспечить себя молоком", – заявил замруководителя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук.