Могут подсунуть краденое: как не нарваться на мошенников при покупке телефона с рук

В Украине существует множество схем обмана покупателей мобильных телефонов. Особенно часто мошенники встречаются на вторичном рынке – при покупке смартфона с рук легко нарваться на краденый или неисправный гаджет. Чтобы этого не произошло, украинцам советуют обращать внимание не только на цену и внешний вид товара, но и правильно выбирать самого продавца.

О проблемах с гаджетом может сигнализировать несколько признаков, сообщает OLX. Эксперты по безопасности советуют обратить особое внимание на такие моменты:

Фото в объявлении

Изображения не должны быть взяты с фотостоков. Отсутствие реальных фотографий смартфона – "красный флаг", такие объявления лучше игнорировать. Если на фото видны следы редактирования или использованы фильтры, то покупателю тоже следует оставить продавца без внимания.

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Причины продажи и гарантия

Специалисты советуют отдавать предпочтение объявлениям, чьи авторы могут внятно объяснить причину продажи гаджета. Кроме того, лучше игнорировать продавцов, которые не соглашаются предоставить гарантийный талон, чек и оригинальную упаковку товара. Это может сигнализировать, что вам продают краденый смартфон.

Проверка

Лучше всего, если перед оплатой у покупателя будет возможность лично осмотреть гаджет. При осмотре важно проверить экран (как откликается сенсор, есть ли "битые" пиксели), динамик и состояние батареи. В случае покупки гаджета Apple, также следует "пробить" серийный номер устройства через официальный сайт компании.

К слову, при визуальной проверке телефона, нужно снимать чехол и защитное стекло. Они могут скрывать царапины на корпусе и экране устройства.

Есть еще ряд факторов, на которые следует обращать внимание. Специалисты еще на этапе выбора объявлений советуют смотреть на цену. Она не должна быть слишком низкой. При очень низкой стоимости все риски возрастают в разы – у гаджета могут быть скрытые неисправности или он будет краденым.

Обращать внимание на цену, кстати, следует на только при покупке телефона б/у. Часто люди обращают внимание на привлекательную рекламу в социальных сетях, где обещают новые телефоны со скидкой 70%, 90%. А когда получают заказанный товар, оказывается, что внутри коробки – реплика-подделка.

Кроме того, специалисты рекомендуют не только проверять отзывы о продавцах, но и оставлять собственные. Таким образом клиент, нарвавшийся на мошенника, поможет другим потенциальным жертвам избежать обмана.

Чтобы гарантированно купить качественный телефон, директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов советует ходить в обычные магазины. Покупку онлайн он считает в любом случае довольно рискованной.

"Приходите в обычный стационарный магазин, выбирайте нужную модель. Берите коробочку, распечатывайте, все проверьте на месте, по возможности, до кассы. Если камера целая, царапин нет, зарядник работает, телефон не затасканный, в гарантийном талоне поставили печать и есть фискальный чек – все, выдохнули и купили", – отмечал Несмиянов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют впервые за 20 лет изменить правила ремонта техники по гарантии. Кабмин уже подготовил новый порядок гарантийного обслуживания.