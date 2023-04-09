Могут ли украинцы получить компенсацию за жилье, если дом под оккупацией: в Раде ответили

Украинцы, чьи дома были разрушены из-за войны, которую развязала страна-террористка Россия, и находятся под временной оккупацией, тоже смогут получить компенсацию. При этом нужно будет предоставить фото или видеодоказательства.

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Об этом рассказала глава партии "Слуга народа" и Комитета по организации госвласти Елена Шуляк в интервью "Радио Свобода". По ее словам, сейчас существует много способов подтверждения.

"На сегодняшний день есть разные современные средства – и фотосъемка, и фотоаэросъемка, разные работы со спутниковыми данными. Мы общались со специалистами, не видим там никакой проблемы, чтобы зафиксировать такие разрушения", – пояснила Шуляк.

Она добавила, что проблемы могут возникнуть, если у людей нет документов, подтверждающих факт собственности жилья, однако только в определенных случаях. Если люди стали владельцем жилья после 2013-го, проблем не должно быть, ведь с тех пор все данные о собственности недвижимости содержатся в электронном реестре.

В получении копий документов будет помогать специальная комиссия. Она будет обращаться в различные ведомства, реестры, местные советы с запросом на информацию о праве собственности на жилье. Однако если информацию не предоставит – придется идти в суд и там доказывать свое право собственности.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, первые компенсации за разрушенное или поврежденное жилье украинцы могут получить уже в мае. Полученные компенсации можно использовать на приобретение жилья как на вторичном рынке, так и на первичном, воспользовавшись жилищным сертификатом.

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