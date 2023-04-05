Когда украинцы смогут получить первые компенсации за разрушенное жилье: в Раде озвучили сроки

Первые компенсации за разрушенное или поврежденное жилье украинцы могут получить уже в мае. Жилищный сертификат можно будет использовать для приобретения жилья как на вторичном рынке, так и на первичном.

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Человек сможет сам выбирать населенный пункт, не привязываясь к тому месту, где было разрушено жилье. Об этом рассказала глава партии "Слуга народа" и Комитета по организации госвласти Елена Шуляк, сообщили в Верховной Раде.

Отметим, 17 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о компенсациях украинцам за разрушенное в результате войны жилье. Документ начнет действовать через два месяца, потому первые компенсации украинцы могут получить уже в мае.

За это время органы местного самоуправления должны создать комиссии при каждом обществе, которые будут организационно и технически помогать людям, которые будут обращаться за компенсацией. Механизм компенсации подразумевает работу с Реестром поврежденного и разрушенного жилья. К его работе уже присоединились более 600 общин. У каждой общины будет своя очередь, которая будет формироваться автоматически.

"Общества понемногу уже начинают вносить в Реестр информацию, они понимают объемы разрушений, работают с людьми. С другой стороны, все украинцы, которые пока не подали заявку через Дію о поврежденном или разрушенном жилье, могут это сделать", – сказала Шуляк.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что подавать заявление на получение компенсации за разрушенное войной жилье можно в течение действия военного положения и 1 года со дня его прекращения или отмены на территории, где оно располагалось. Срок рассмотрения заявления – до 30 календарных дней со дня представления. При этом ряду категорий граждан будет предоставлено приоритетное право на получение компенсации за уничтоженное имущество.

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