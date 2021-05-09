Минимальную пенсию в Украине хотят повысить в 2 раза: в Раду внесен законопроект

В следующем году размер минимальной пенсии по возрасту предлагают установить на уровне двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас ее размер соответствует одному минимальному прожиточному минимуму для данной категории лиц.

Соответствующая инициатива содержится в законопроекте № 5446, зарегистрированном в Верховной Раде 29 апреля. Его авторами выступила группа народных депутатов, представляющих разные фракции в парламенте.

В частности, документом вносятся изменения в статью 28 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", согласно которым с 1 января 2022 года:

минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере не менее 2 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (вместо сегодняшнего 1 прожиточного минимума). Учитывая, что с 1 декабря 2021 года расчетный размер данного покаателя будет составлять 1934 грн, то в случае принятия законопроекта размер минимальной пенсии может быть около 4000 грн;

для лиц, достигших возраста 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин 30 лет страхового стажа устанавливается в размере 70 процентов минимальной заработной платы (вместо 40 процентов, как есть на данный момент) . На сегодняшний день минзарплата в Украине составляет 6000 грн. Соответственно, в данном случае минимальная пенсия может вырасти с 2400 до 4200 грн ;

в случае отсутствия необходимого стажа (35 лет для мужчин и 30 для женщин) минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере, пропорциональном имеющемуся страховому стажу, но не менее полутора прожиточных минимумов (сейчас такой минимум не предусмотрен). Таким образом, пенсия для таких лиц не должна быть меньше 2091 грн (с учетом размера прожиточного минимума с 1 декабря 2021 года – 1943 грн).

Кроме прочего, законопроектом предлагается увеличить размер пенсии в случае потери кормильца до двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных граждан. Сейчас этот показатель составляет: на одного нетрудоспособного члена семьи - 50 процентов пенсии по возрасту умершего кормильца, на двух и более нетрудоспособных членов семьи - 100 процентов.

О том, откуда в госбюджете на следующий год возьмутся деньги на столь существенное увеличение минимальных пенсий, авторы документа не уточняют. В пояснительной записке лишь указывается, что в случае принятия законопроекта его реализация будет требовать дополнительных расходов, конкретный объем которых будет определяться законом о Государственном бюджете Украины на 2022 год.

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