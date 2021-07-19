Минималку до 7 тыс. в 2022-м не повысят: у министра заявили об 'оговорке'

В Министерстве финансов Украины опровергли информацию о повышении минимальной зарплаты в стране до 7700 грн в 2022-м. Рост заработной платы до 7665 грн предусмотрен до 2024 года.

Об этом рассказали в пресс-службе Минфина, пишет "УНИАН". "В 2024 году предусматривается рост минимальной заработной платы до 7665 гривен. Министр имел в виду 2024 год", – говорится в сообщении.

При этом в министерстве сообщили, что Бюджетная декларация на 2022-2024-й предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы.

Отметим, что сейчас минимальная зарплата в стране составляет 6 тыс. грн. С 1 декабря 2021 года она возрастет до 6,5 тыс. грн.

Видео дня

Ранее глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил, что в следующем году размер минимальной заработной платы может составить 7700 грн. "Мы рассчитываем, что в 2022 году увеличим (минимальную заработную плату, – ред.) до 7 тысяч 700 гривен", – сказал Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров 14 июля принял решение повысить зарплаты военнослужащим разведывательных органов. Минимальный размер премии повысят с 10 до 30%, а надбавку за выслугу лет по 3% за каждые 12 месяцев.