На украинцев "вешают" кредиты под 360%, которых они не брали: как "Милоан" зарабатывает миллиарды и кто им владеет

В Украине микрофинансовые организации (МФО, выдают мелкие кредиты на короткий срок) ежегодно получают миллиарды гривен дохода. Их ставки в десятки, а иногда и в сотни раз выше, чем в банках. При этом получить деньги можно даже в интернете. В результате кредиты оформляют, в том числе, и на ксерокопии паспорта и ИНН. После компании требуют вернуть деньги уже у настоящих владельцев документов. Яркий пример МФО – компания "Милоан" с выручкой в 1,5 млрд грн за прошлый год.

О том, как работает бизнес, кто им владеет и почему жертвой мошенничества может стать любой, читайте в материале OBOZREVATEL.

Официальный собственник "Милоана" – Родион Бутко. Что интересно, его полный тезка шесть лет был помощником народного депутата от Коммунистической партии Николая Кравченко (до 2012 года). Судя по данным из Youcontrol, они оба выходцы из Донецка. Он же владеет холдингом c донецкими корнями "Берег-групп", который долгое время являлся лидером среди сетей ломбардов.

Видео дня

Бутко зарегистрирован в элитном ЖК "Диамант" в центре Киева, в свое время работал в исполнительном комитете в Донецке, вероятно, совмещал бизнес с работой на донецкого коммуниста. А теперь владеет одной из крупнейших микрофинансовых организаций.

В 2020-м чистый доход "Милоана", согласно данным финансового аудита, составил более 1,5 млрд (!) грн (в документе указана сумма в тысячах гривен). И такая прибыль легко объясняется процентами, которые предлагает компания своим клиентом.

На сайте "Милоана", согласно требованию регулятора, указали реальную годовую ставку – до 360% годовых (есть и более дешевые продукты). При этом на сайте компании сказано, что ни один банк не может выдать клиенту 500 грн на семь дней, а они могут. Хотя на самом деле практически все украинские банки выдают своим клиентам кредитки, с которых можно снять те же 500 грн еще и в течение от одного до двух месяцев вернуть их вообще без процентов. А кредитная ставка в банках в десятки раз ниже.

Еще одна разница между банком и микрофинансовой организацией: банк не даст кредит клиенту, который не пришел в его отделение с документами, не прошел проверку и чья личность не подтверждена. А вот в МФО это вполне возможно. Больше о владельце кредитной империи и других его бизнесах читайте вскоре на OBOZREVATEL.

И если к заработку на микрокредитах, даже если проценты кому-то могут показаться слишком высокими, с точки зрения закона вопросов быть не может, то с вымогательством денег с тех, кто такие кредиты не брал, дела обстоят иначе. Как рассказал киевлянин Евгений, за несколько недель ему поступили сотни звонков, письма от компании "Милоана" с требованием вернуть кредит, который он не брал.

Молодой человек имеет стабильную работу, никогда не оформлял кредиты, тем более в микрофинансовых организациях. Либо же на его документы в "Милоане" кредит оформил мошенник, либо же компания занимается вымогательством.

Евгений написал в полицию заявление о том, что с него вымогают деньги, по договору, который он не оформлял, при этом никакие личные данные компании он не передавал. Он также обратился с письмом и к самому кредитору – однако внятный ответ за несколько дней так и не поступил, а в дополнение к кредиту начали насчитывать штрафы и пени за якобы просрочку платежа. Стать жертвой подобного обмана может любой украинец. Ксерокопии паспорта и ИНН (а их достаточно для оформления микрокредита) можно купить в одной из баз в интернете, рассказывает заведующий лаборатории "Исследования по вопросам кибербезопасности" Национальной академии наук Украины Геннадий Гулак.

"Копии паспортов и ИНН оставляют массово в разных организациях. Это не связано только с получением кредитов. Для ускорения времени происходит пересылка этих документов по электронной почте, которая не защищена. Они оседают в базах данных... Существуют базы данных налоговой администрации, коммерческих предприятий. И это все разные структуры и разные способы защиты", – говорит эксперт.

Защита персональных данных, согласно европейской конвенции – ответственность тех, кто принимает эти документы. И инструмента контроля со стороны собственника нет. Он не прописан ни законом, ни нормативными документами. В этом случае единственный способ защитить себя – добиться изменения правил оформления микрокредитов: пока их выдают в интернете без тщательной проверки, никто не может быть защищен.

Если вы также стали жертвой обмана или давления со стороны микрофинансовых организаций, пишите нам на почту obozrevatelfeedback@gmail.com.