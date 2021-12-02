Миллионные доходы и более тысячи "клиентов" в месяц: в Украине разоблачили COVID-мошенников

В Винницкой и Черновицкой областях разоблачили масштабные схемы подделки COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Злоумышленники "обслуживали" более 1 тыс. клиентов каждый месяц и имели миллионные доходы.

На Черновиччине мошенники продавали фальсифицированные документы для выезда за границу. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

В преступную группу входило 11 жителей Черновицкой области. При необходимости фигуранты приобщали к делу медицинских работников. У злоумышленников даже было 2 офиса. Они предлагали "услуги" как для украинцев, так и для иностранцев.

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Также гражданам обещали изготовить паспорта граждан иностранных государств, в том числе ID-карты и водительские удостоверения международного образца. Кроме того, злоумышленники изготовляли документы, необходимые для трудоустройства за рубежом.

Иностранцам предлагали кроме справок с негативным результатом ПЦР-тестов, якобы сделанных за границей, еще и полный пакет поддельных документов для выезда, трудоустройства и узаконения пребывания в странах Евросоюза. Все делалось в короткие сроки и без посещения медучреждений.

Аферисты обманывали своих "клиентов", убеждая, что будут оформлять настоящие европейские документы. Однако продавали подделки. Желающих купить документы находили через личные контакты. В ходе обысков правоохранительные органы изъяли:

поддельные печати и штампы украинских и иностранных компаний;

готовые для нанесения защитных голограмм бланки;

спецоборудование для изготовления фейковых документов;

компьютерную технику;

готовые сертификаты с печатями докторов и медучреждений;

денежные средства в размере 8450 евро (259 тыс. грн) и 2800 долларов (76 тыс. грн).

В Винницкой области СБУ разоблачила частного врача, который продавал сертификаты о вакцинации от COVID-19. Он договаривался с пациентами и выдавал им сертификат о якобы проведенной вакцинации препаратом "Pfizer-BioNTech". За предоставление такой "услуги" он просил от 1 до 1,5 тыс. грн.

В ходе обысков были изъяты:

около 100 липовых COVID-сертификатов;

черновые записи с перечнем вакцинированных лиц;

бланки международных свидетельств о вакцинации.

OBOZREVATEL ранее писал о том, что в Киевской области разоблачили подпольный центр по изготовлению фейковых СOVID-сертификатов и госдокументов. Так, злоумышленники за $250-500 вносили ложные сведения в электронные системы Министерства цифровой трансформации.