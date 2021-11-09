Мелочь из СССР продают за целое состояние: как выглядит особая монета

Монету времен СССР номиналом в 3 копейки продают более чем за 14,4 тыс. долларов (почти 375 тыс. грн в эквиваленте). Речь идет о редком экземпляре 1937 года выпуска, в которой использован штемпель монеты другого номинала.

Это следует из данных аукциона Violity. Такая монета – одна из самых дорогих среди всех, которые представлены на аукционе. По состоянию на 9 ноября ни один из участников не сделал свою ставку, однако двое нумизматов уже следят за течением торгов, а ставки будут принимать до 14 ноября.

Отметим, главная ценность монеты – при ее изготовлении использовали неправильный штемпель (нумизматы называют такие копейки "перепутками"). Такие же 30 коп. 1937 года, но которые изготовлены правильным штемпелем, стоят всего около 20 грн.

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Ранее такую же монету "перепутку" на аукционе продали почти за 10 тыс. долларов. Так как монета считается одной из самых редких, ее цена может зависеть от разных факторов и значительно увеличиваться во время аукциона.

Какие монеты можно продать на аукционе:

старинные;

пробные;

изготовлены с браком.

На специализированных аукционах можно узнать стоимость копеек, а также разместить их на торги. Также для определения цен используют специальные справочники, анализируют результаты прошлых соглашений. Некоторые монеты, которые стоят тысячи гривен, можно найти в копилках и получить вместе со сдачей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке.