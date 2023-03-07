Масштабный перерасчет пенсий: украинцев ждут еще два повышения, у некоторых выплаты вырастут на 1500 грн 

В Украине с 1 марта провели перерасчет пенсий на 19,7% (от расчетного размера выплаты), следующие повышения ожидаются в апреле и июле 2023-го.

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Как отметили в Минсоце, в апреле пенсии пересчитают тем, кто продолжил работать. Это около 2,7 млн пенсионеров. По закону каждые два года им могут повышать пенсии с учетом нового стажа. Повышение для них составит около 2% от расчетной пенсии.

Второй этап повышения пенсий ожидается в июле. Тогда пенсии повысят на 19,7% для тех украинцев, которые получали выплаты по особым правилам. Речь идет об ученных, государственных служащих, работников органов местного самоуправления. Самая большая прибавка составит 1500 грн, а минимальная - всего 100 грн.

Отметим, что в Украине в 2023-м отменили индексацию прожиточного минимума для нетрудоспособных. То есть минимальную пенсию оставят на уровне 2093 грн. Также не изменится и размер доплаты за стаж сверх установленной нормы (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).

Отметим, в рамках мартовского осовременивания пенсий прибавка в среднем составила около 400 грн. Расчетный размер выплаты (без учета всех возможных надбавок) повысили на 19,7%.

Как сообщал OBOZREVATEL, полмиллиона украинцев не получат индексацию пенсий в марте 2023 года. Однако они получат прибавку на 100 грн.

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