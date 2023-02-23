Масштабную проверку пенсионеров проведут в Украине: чего ждать и кто пострадает

В Украине в 2023-м продолжат проводить верификацию пенсий и других соцвыплат. Проверка проходит в три этапа: во время подачи документов на оформление помощи, во время получения помощи и в течение трех лет после того, как вам перестали платить.

Видео дня

Как говорится в материале OBOZREVATEL, на деле же это означает, что орган соцзащиты обязан проверить документы, которые вы предоставили при оформлении, затем Минфин в автоматическом режиме будет следить, не появилась ли в реестрах дополнительная информация о вас (например, купили машину), информацию о вас будут хранить еще три года после того, как вы перестали получать помощь.

Тут важно отметить, что Минфин даже если найдет нарушение, может всего лишь передать информацию Минсоцу. И уже профильное министерство перепроверяет данные и принимает решение, забирать выплату или нет.

Если оказалось, что вы действительно незаконно получали деньги, вас попросят вернуть их в бюджет. И если отказаться, управление соцзащиты подаст на вас в суд. К примеру, в Запорожье, согласно данным реестрам судебных решений, буквально несколько недель назад отсудили у малообеспеченной семьи больше 4 тыс. грн. Оказалось, что в документах "забыли" указать, что в семье есть трудоспособный безработный, который не получил соответствующий статус.

Теперь через суд, если семья не вернет 4 тыс. грн, у нее могут арестовать банковские счета, либо через исполнительную службу забрать имущество и продать его в счет погашения долга. Такие случаи действительно есть, однако они незначительны. В Украине десятки миллионов получателей соцпомощи (с учетом переселенцев, пенсионеров и субсидиантов), а во время верификации можна сопоставить данные только с той информацией, которая хранится на украинцев в реестрах.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на самом деле размер прибавки к пенсии может быть меньше 20%. Ожидать, что каждую пенсию увеличат на соответствующую сумму, не стоит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!