Масштабная верификация пенсионеров и получателей любой помощи: к чему готовиться в 2023-м

В Украине утвердили методику верификации получателей соцвыплат, пенсий. Масштабная проверка, которую переодически анонсируется уже в течение нескольких лет, чаще всего к значительным результатам не приводит. Расходы на социалку составляют около 405 млрд в 2023-м. Часть этой суммы украинцы получают незаконно: оформляют субсидию, указывая в декларации только часть дохода, получают выплаты для малообеспеченных, работая без оформления и т.д.

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О том, как проходит верификация и поможет ли она найти нарушителей в 2023-м, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как работает верификация и почему это важно

В Украине верификация проходит в три этапа: во время подачи документов на оформление помощи, во время получения помощи и в течение трех лет после того, как вам перестали платить. На деле же означает, что орган соцзащиты обязан проверить документы, которые вы предоставили при оформлении, затем Минфин в автоматическом режиме будет следить, не появилась ли в реестрах дополнительная информация о вас (например, купили машину), информацию о вас будут хранить еще три года после того, как вы перестали получать помощь.

Тут важно отметить, что Минфин даже если найдет нарушение, может всего лишь передать информацию Минсоцу. И уже профильное министерство перепроверяет данные и принимает решение, забирать выплату или нет.

Если оказалось, что вы действительно незаконно получали деньги, вас попросят вернуть их в бюджет. И если отказаться, управление соцзащиты подаст на вас в суд. К примеру, в Запорожье, согласно данным реестрам судебных решений, буквально несколько недель назад отсудили у малообеспеченной семьи больше 4 тыс. грн. Оказалось, что в документах "забыли" указать, что в семье есть трудоспособный безработный, который не получил соответствующий статус.

Теперь через суд, если семья не вернет 4 тыс. грн, у нее могут арестовать банковские счета, либо через исполнительную службу забрать имущество и продать его в счет погашения долга. Такие случаи действительно есть, однако они незначительны. В Украине десятки миллионов получателей соцпомощи (с учетом переселенцев, пенсионеров и субсидиантов), а во время верификации можна сопоставить данные только с той информацией, которая хранится на украинцев в реестрах.

"Вся верификация может сработать по тем выплатам, где есть проверка доходов... Верификацию начали проводить еще в 2015-2016 годах, тогда тоже говорили о том, что вскроют существенные нарушения. Но ничего не нашли. У нас сами правила так прописаны, что верификацию крайне редко кто-то не проходит", – говорит OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко.

А вот с пенсионерами проверка может коснуться только тех, кто проживает на оккупированных территориях либо выехал из страны. Те пенсионеры, которые живут на подконтрольных территориях, могут быть спокойны.

Верификация от Минфина: почему проверки не работают

"Внимание! Получатели социальной помощи, Министерство финансов Украины проводит верификацию и мониторинг государственных выплат. Просим своевременно сообщать об изменении персональных данных", – говорится в объявлении городского управления соцполитики в Борисполе. Впервые о "верификации" (она же проверка) в Украине заговорили еще в 2015-м. Тогда же Министерство финансов разработало механизм и отчиталась о миллиардах, которые незаконно получают украинцы. В 2019-м приняли специальный закон, создали единые реестры. Казалось бы, верификация уже несколько лет как полноценно работает. При этом в некоторых случаях само объявление "о верификации" может дать куда больший результат, чем обещанная проверка.

Речь идет о верификации всех выплат, которые получают украинцы из бюджета (начиная от пенсий и заканчивая материальной помощью многодетным). И если с пенсией проверка действительно может дать результат (хотя в Пенсионном фонде уверяют, что и без Минфина все тщательно верифицируют), то в случае, например, с субсидиями, такая проверка даже теоретически не может полноценно работать. Украинцы получают зарплаты в конвертах, работают неофициально, оформляются на минималку и получают доплаты наличкой. За время полномасштабной войны ситуация с теневой занятостью только ухудшилась.

До полномасштабной войны, согласно соцопросу Gradus Research, "белую" зарплату получало меньше половины украинцев (49%). В последнее время исследования не проводились. И такой уровень теневой занятости делает верификацию Минфина просто беспомощной. К примеру, семья из двух работающих, которые получают на руки по 20 тыс. грн, а оформлены на минималку и имеют двух детей, согласно легальным доходам имеют право оформить субсидию. Но если учитывать зарплаты не в 6,7 тыс. грн, а фактическую – 20 тыс. грн – такого права у семьи нет.

И если оформить субсидию, указав в декларации свою официальную зарплату, проверка Минфина покажет: нарушений не выявлено. Право на субсидию теряют те семьи, которые сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн (кроме медицины). Но если эта же семья из указанного примера заплатит за товар наличкой, отследить нарушение правил также будет невозможно.

Верификация социальных выплат может работать в том случае, когда есть действенные механизмы контроля и когда государство не закрывает глаза на теневую занятость. Но когда платить налоги со всей зарплаты – скорее исключение, чем общепринятое правило, у Минфина просто нет и не будет информации для такой верификации.