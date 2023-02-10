Маркировка мелкими буквами и пачки, схожие на продукцию брендов: как производители масла и сыра обманывают украинцев

В Украине некоторые недобросовестные производители продукции, в частности сыра и сливочного масла, довольно часто прибегают к уловкам, чтобы продать свои товары, которые не всегда бывают качественными. К примеру, они делают свою упаковку для продукции подобную той, которая выпускается известными компаниями.

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Упаковку могут производить, например, подобной по цвету. Об этом рассказал OBOZREVATEL профессор кафедры технологии мясных, рыбных и морепродуктов НУБиП Александр Савченко.

Ооднако есть и некоторые другие хитрости. Например, довольно часто производители делают маркировку очень маленьким шрифтом.

"Обычная домохозяйка не может определить. И опять-таки, маркировку пишут мелкими буквами, пожилому человеку трудно увидеть там все. Ну, в принципе, нужно выбрать себе торговую марку", – объясняет специалист.

По его словам, потребителям просто следует выбрать себе изготовителя, в котором они точно уверены. Тогда можно покупать именно его продукцию.

Ранее Савченко рассказывал, что в Украине в магазинах продают разные опасные фальсификаты сыра и масла. Чтобы не купить такой товар, следует обращать внимание на маркировку.

"По маслу у нас основная фальсификация – добавляют растительный жир. Молочный жир полезен, во всех отношениях он нужен, но он дорогой, он дороже, чем растительный. А вот растительный жир, в частности самый дешевый сейчас пальмовый, – его, как правило, и добавляют в продукт. Тут есть две стороны. С одной – обман покупателей, потому что продукт должен стоить дешевле, а с другой стороны, там еще важность в том, что этот продукт становится некачественным", – объясняет Савченко.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украину из Франции завезли концентрированный напиток Bitter Apéritif – Monin. В нем обнаружили огромное количество опасного красителя.

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