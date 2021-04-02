Лазебная рассказала, сколько украинцев получают менее 2 тыс. грн пенсии

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в Украине 1,8 млн пенсионеров получают выплаты в размере менее 2 тыс. грн.

Об этом она рассказала в интервью "Громадському радіо", сообщается на странице Минсоцполитики в Facebook. "1,8 млн человек, но когда мы пришли в 2020 году, было 4,2 млн, которые получали до 2 тыс. грн. Поэтому большую половину мы перевели за эту позорную черту нашими действиями. И мы в дальнейшем это делаем", – сказала министр.

Также она отметила, что пенсионерам, которые имеют трудовой стаж, платят больше минимальной пенсии. Минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для нетрудоспособных – 1769 гривен.

"Но там, где есть полный страховой стаж у человека, мы не платим 1769 грн. В этом году мы платим 2200, для 60-летних – 2400. То есть каждая возрастная группа имеет свою минимальную пенсионную выплату. Для тех, кому 80 – 2600 грн. То есть мы градируем людей по возрасту, возможностям, для того, чтобы не платить 1769 грн, а платить больше", – подытожила Лазебная.

Напомним, в Украине минимальная пенсия в 2022 году составит 2205 грн. Это следует из планов Министерства социальной политики о пересмотре размера прожиточного минимума для нетрудоспособных.

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