Лазебная рассказала, какие пенсии получат ФОПы
В Украине большинство физлиц-предпринимателей (ФОПов) платят взносы с минимальной зарплаты и смогут получать только минимальную пенсию (сейчас 1769 грн).
Об этом в интервью издания РБК заявила министр социальной политики Марина Лазебная. "Большинство ФОПов уплачивают взносы с минимальной зарплаты. Поэтому могут рассчитывать только на минимальную пенсию. Опять же, если есть стаж. С одной стороны, никто не хочет идти на низкие пенсии, с другой – ФОПы платят минимум, таким образом просто "покупая" себе стаж", – рассказала министр.
По закону они могут платить также и выплаты выше, чем с минимальной зарплаты. Но как отметила Лазебная, они это не делают.
"Но сегодня в депутатском законопроекте, с которым мы работаем, речь идет о том, что ФОПы будут участвовать в обязательном накопительном уровне добровольно. И тогда какой у человека выбор? Или платить минимальный взнос и быть на минимальной пенсии или добровольно платить больше", – говорит министр.
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