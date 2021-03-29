Лазебна розповіла, які пенсії отримають "ФОПи"

В Україні більшість фізосіб-підприємців (ФОПів) сплачують внески з мінімальної зарплати і зможуть отримувати тільки мінімальну пенсію (зараз 1769 грн).

Про це в інтерв'ю видання РБК заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна. "Більшість ФОПів сплачують внески з мінімальної зарплати. Тому можуть розраховувати лише на мінімальну пенсію. Знову ж таки, якщо є стаж. З одного боку, ніхто не хоче йти на низькі пенсії, з іншого – ФОПи платять мінімум, таким чином просто "купляючи" собі стаж", – розповіла міністр.

Згідно закону вони можуть платити також і виплати вище, ніж з мінімальної зарплати. Але як зазначила Лазебная, вони це не роблять.

"Але сьогодні у депутатському законопроекті, з яким ми працюємо, мова йде про те, що ФОПи будуть брати участь у обов'язковому накопичувальному рівні добровільно. І тоді який у людини вибір? Або платити мінімальний внесок і бути на мінімальній пенсії або добровільно платити більше?", – каже міністр.

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