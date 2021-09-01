Квартиры подорожают осенью: как изменится стоимость жилья в Украине

Цены на жилье на первичном рынке в Украине по итогам 2021 года могут увеличиться на 25%. Например, в Киеве уже осенью стоимость может вырасти в среднем на 5-7%. Однако изменение цены будет зависеть от класса квартиры, стадии и качества строительства, соблюдения сроков, локации и репутации застройщика.

Отмечается, что цена квартиры на начальных стадиях стройки и вплоть до момента ввода в эксплуатацию может увеличиться аж на 30-35%. Об этом рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита, говорится в материале UBR.ua.

"При этом в качественных проектах, преимущественно новых форматов жилья категории комфорт+, рост цены за весь цикл строительства может превысить 40-45%", – объясняет Пита. Кроме того, пик активности инвесторов пришелся на июнь и начало июля. Тогда было больше 60% инвестиционных сделок, а теперь цифра составляет 55%.

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Напомним, в текущем году в Украине рост цен на жилье уже почти достиг отметки в 18-20%. Более всего выросла стоимость квартир в крупных городах – Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, цены на аренду квартир растут не только в столице, но и в пригороде. Из-за наплыва студентов, карантина и более выгодных цен все больше жителей Киева принимают решение арендовать жилье в ближайшем пригороде.

В среднем за аренду жилья в городах-спутниках придется заплатить дороже, чем месяцем ранее. Но зато в Броварах, Вышгороде, Вишневом, Буче и Ирпене можно найти квартиру рядом с парком, объекты с современным ремонтом за 6-7 тыс. грн в месяц без учета стоимости коммунальных услуг.